Le partenariat comprendra l'aréna Rogers, le centre Abbotsford et de nombreux partenariats avec des équipes de Vancouver

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Molson Coors entreprise de boissons est fière d'annoncer son partenariat officiel avec Canucks Sports & Entertainment (CSE) en tant que commanditaire de bière officielle des Canucks de Vancouver, des Canucks d'Abbotsford et des Warriors de Vancouver et à titre de nouvelle partenaire de l'aréna Rogers et du centre Abbotsford.

Canucks Sports & Entertainment (Groupe CNW/Molson Coors Beverage Company)

Comme le soulignait Chantalle Butler, présidente de Molson Coors Canada, « Nous sommes ravis de réunir Molson Coors et Canucks Sports & Entertainment. Ce nouveau partenariat permet d'associer CSE à la gamme de boissons de Molson Coors qui comprend la Molson Canadian, une bière emblématique qui a été brassée pour la première fois en 1959, et la Coors Light qui est la bière légère la plus vendue au Canada. Il s'agit là d'une occasion unique de nous arrimer avec un organisme et des équipes que les amateurs de hockey ont à cœur. »

Cette entente réunit trois principaux intervenants, soit l'un des arénas les plus vastes et les plus fréquentés au Canada, une marque sportive canadienne de premier plan et l'une des plus grandes entreprises de boissons au monde. La Molson Canadian et la Coors Light seront offertes partout à l'aréna Rogers et au centre Abbotsford, alors que la Granville Island sera présentée comme la bière artisanale officielle. D'autres marques du portefeuille diversifié de Molson Coors entreprise de boissons seront sur place, dont Coors Seltzer et Vizzy.

Comme le déclarait Michael Doyle, président de Canucks Sports & Entertainment -- activités d'affaires, « Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Molson Coors entreprise de boissons en tant que partenaire officielle de l'aréna Rogers et du centre Abbotsford. Ce partenariat réunit deux entreprises emblématiques qui sont véritablement passionnées par les sports canadiens et les communautés qu'elles servent, et nous sommes très enthousiastes d'aller de l'avant avec ce partenariat. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Molson Coors transformera le Club 500 à l'aréna Rogers en un salon Madrí Excepcional où l'on présentera le tout nouvel ajout au portefeuille de Molson Coors, une lager franche et onctueuse de style espagnol, alors que le bar dans la section 119 du L100 deviendra la Maison du hockey de Molson.

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens pour tous les moments de la vie. Molson Coors produit certaines des marques emblématiques les plus aimées dans l'industrie des boissons, dont Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Madrí Excepcional, Staropramen, Coors Original, la bière belge blanche Blue Moon, la boisson pétillante alcoolisée Vizzy, Coors Seltzer, la limonade Simply Spiked, ZOA Energy, Creemore Springs et bien d'autres. Bien que l'historique de l'entreprise soit fermement ancré dans le brassage de la bière, Molson Coors offre un portefeuille de marques moderne qui s'étend au-delà de la bière et comprend des boissons énergisantes, des spiritueux embouteillés, des cocktails prêts à boire, des cidres et plus encore. Pour en savoir davantage sur Molson Coors entreprise de boissons, visitez le site molsoncoors.com.

À propos de CSE :

Canucks Sports & Entertainment est le chef de file en sports et divertissement dans l'Ouest canadien et offre du divertissement de classe mondiale dans de nombreux emplacements en Colombie-Britannique. Que vous souhaitiez regarder votre premier match de la LNH ou chanter au rythme de la musique de votre artiste préféré, Canucks Sports & Entertainment cherche à créer des moments inoubliables qui sont une source d'inspiration, d'enthousiasme et d'unité pour tous. Quels que soient le pointage, l'événement ou la soirée, notre but est d'offrir une expérience de classe mondiale pour vous et vos invités dès votre arrivée et jusqu'à la fin de l'événement.

