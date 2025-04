Simply Spiked offre un avant-goût de l'été avec sa nouvelle saveur : limade

La marque de coolers ayant connu la croissance la plus rapide au Canada en 2024 présente une saveur qui satisfait à chaque gorgée. Simply Spiked propose des boissons alcoolisées aromatisées de qualité supérieure faites de 5 % de vrai jus de fruits, rien de tel pour offrir un goût des plus rafraîchissants. La limade Simply Spiked se joint à la gamme fruitée de la marque aux côtés des saveurs limonade signature et pêche signature.

« On a vu à quel point les amateurs et amatrices de Simply Spiked ont apprécié nos options de saveurs fruitées. C'est donc avec plaisir qu'on présente notre nouvelle limade, qui se distingue par son zeste de fraîcheur », dit Jeanene Miniaci, directrice marketing de Beyond Beer & Innovation. « L'agrume est présentement la saveur préférée des Canadiens et Canadiennes pour les cocktails prêts-à-boire, on a donc voulu leur offrir une option à la lime de qualité, comme seule Simply Spiked peut le faire. »

Essayez la toute nouvelle boisson estivale par excellence, déclinée en trois saveurs : limade signature, limade aux cerises et limade aux mûres. Pour goûter à chacune d'entre elles, procurez-vous une caisse mixte de 12 canettes!

La limade Simply Spiked est offerte dans les magasins participants au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur simplyspiked.ca et abonnez-vous à @SimplySpikedCA sur les réseaux sociaux.

