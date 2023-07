RIYAD, Arabie saoudite, 20 juillet 2023 /CNW/ - La sphère MSG , le plus grand espace de divertissement sphérique au monde, a illuminé ses spectaculaires écrans DEL pour la première fois à l'occasion de la célébration du 4 juillet 2023. Le groupe Unilumin aurait participé en partie à la création du système de contrôle de la MSG Sphere.

Ce n'est pas la première fois qu'Unilumin construit des écrans DEL sphériques. Lors de la Saison de Riyad 2022, Unilumin a créé à elle seule un écran DEL sphérique de 35 mètres de diamètre, battant ainsi le record du monde Guinness pour 2022. Dans le cadre de ce projet, Unilumin a fourni une solution intégrée complète pour l'écran DEL sphérique, y compris, entre autres, la conception créative du projet, la conception de la structure métallique extérieure à grande échelle, les modules personnalisés d'écran DEL, le contenu créatif numérique sphérique.

En plus d'être une œuvre d'art esthétique étonnante, l'écran sphérique est une scène fonctionnelle pouvant accueillir des divertissements. Illuminé jour et nuit avec des contenus numériques immersifs, l'extérieur de la sphère attire des touristes du monde entier. En outre, l'intérieur des écrans sphériques peut servir de lieu de concerts, de sports, d'expériences immersives dans le domaine du cinéma et des spectacles, etc., ce qui soutiendra des milliers d'emplois et génèrera des milliards de livres sterling de bénéfices économiques pour l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, la sphère est devenue le nouveau point de repère commercial de l'Arabie saoudite.

Outre les écrans sphériques, Unilumin a fourni un total de plus de 10 000 mètres carrés d'écrans DEL pour plafond, de contenus numériques créatifs de haute définition pour l'extérieur et de systèmes de contrôle logiciel pour le projet de la Saison de Riyad 2022. En outre, dans le cadre du projet de la Saison de Riyad 2021, Unilumin a également fourni près de 7 000 mètres carrés d'affichages DEL extérieurs haute définition et de contenus créatifs.

Selon l'agence de presse nationale saoudienne, grâce aux expériences immersives créées par la technologie LED Metasight, la Saison de Riyad a attiré 30 millions de touristes du monde entier et créé 335 000 emplois, générant ainsi une valeur commerciale et sociale inimaginable.

Unilumin, en tant que représentante des entreprises chinoises, ne cessera d'apporter au monde la technologie et la sagesse de la Chine.

