PROCOMER a présenté la proposition de valeur du pays aux dirigeants mondiaux de l'industrie lors de la Shared Services & Outsourcing Week 2026.

L'ordre du jour comprenait des réunions avec des entreprises qui exploraient l'expansion ou le déménagement des activités des services corporatifs.

ORLANDO, Fla., le 20 mars 2026 /CNW/ -- Grâce à un programme ciblé de rencontres avec des multinationales et à une mission de sensibilisation à l'investissement à Tampa, en Floride, l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) a positionné le Costa Rica devant les décideurs mondiaux du secteur des services corporatifs lors de la semaine des services partagés et de l'impartition 2026 (SSOW), un forum clé où les entreprises évaluent les emplacements pour leurs prochaines opérations.

Avec plus de 350 entreprises de services établies, le Costa Rica cible de nouvelles opérations mondiales au SSOW 2026

Tenu du 17 au 19 mars à Orlando, en Floride, l'événement a réuni des chefs de file de l'industrie pour discuter des tendances, des stratégies de transformation numérique et des modèles opérationnels émergents dans des domaines comme les finances, les ressources humaines, la cybersécurité, la logistique, l'assurance et le développement de logiciels.

« Le Costa Rica a bâti un écosystème robuste pour la prestation de services à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, plus de 350 entreprises du secteur exercent leurs activités dans le pays, générant plus de 115 000 emplois formels et gérant des fonctions régionales et mondiales depuis le Costa Rica. Ce positionnement nous permet de rivaliser activement pour de nouveaux investissements dans les services aux entreprises et les opérations numériques de grande valeur », a déclaré Mónica Umaña, Directeur de l'attraction des investissements directs étrangers chez PROCOMER.

Lors de l'événement, PROCOMER a présenté la proposition de valeur du Costa Rica pour la mise en place de centres de services partagés et d'opérations numériques très spécialisées, soulignant des facteurs tels que la stabilité politique et économique, l'accès à des talents qualifiés et un environnement d'affaires concurrentiel pour les opérations d'entreprise mondiales.

L'ordre du jour comprenait également des rencontres avec des entreprises évaluant des projets d'agrandissement ou de nouveaux emplacements pour leurs processus. Ces discussions ont permis de mieux comprendre les exigences opérationnelles et d'explorer les voies possibles pour établir ou accroître leur présence au Costa Rica.

À la suite de l'événement, l'équipe de PROCOMER a mené une mission de sensibilisation à l'investissement à Tampa, où elle a rencontré des entreprises qui ont déjà des activités au Costa Rica, ainsi qu'avec l'organisation de développement économique de Tampa Bay, afin de cerner les possibilités d'expansion ou de réinvestissement dans le pays.

La participation au SSOW, de concert avec la mission de sensibilisation de Tampa, a permis de renforcer les relations avec les entreprises qui exploitent des centres de services aux entreprises aux États-Unis et d'approfondir l'engagement avec les principaux intervenants de l'écosystème commercial régional, dont les activités pourraient considérer le Costa Rica comme une plaque tournante pour servir les marchés des Amériques.

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SOURCE PROCOMER

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