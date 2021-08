ARGENT - Kate O'Brien, paracyclisme sur piste, 500 m C4-5 contre la montre femmes

ARGENT - Priscilla Gagné, parajudo, 52 kilos femmes

RÉCOLTE DE MÉDAILLE DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 0

Argent : 4

Bronze : 2

Total : 6

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

La paracycliste Kate O'Brien ( Calgary , Alb.) a décroché la médaille d'argent du 500 m C4-5 contre la montre femmes en terminant derrière la championne paralympique en titre, Kadeena Cox , qui a réécrit le record du monde que la Canadienne avait signé en 2020. Championne du monde en titre de l'épreuve, Kate O'Brien participe à ses premiers Jeux paralympiques. Lors des Jeux olympiques de Rio 2016, elle avait pris aux épreuves de cyclisme sur piste. Le Canada conclut le volet sur piste des épreuves de paracyclisme avec trois médailles, soit une par journée de compétition. En plus de cette médaille d'argent, Tristen Chernove ( Cranbrook , C.-B.) a procuré une médaille d'argent, et Keely Shaw ( Midale, Sask. ), une médaille de bronze à la récolte nationale. Les épreuves de cyclisme sur route se mettent en branle le 31 août.

« La course d'aujourd'hui a été beaucoup plus difficile que je pensais. Mon départ était bon, mais je n'ai pas eu ce qu'il fallait pour le dernier demi-tour. Ce n'est pas grave, mais c'est la première fois de ma carrière sportive que je réalise que c'était le mieux que je pouvais faire aujourd'hui. Ce n'est pas la médaille d'or, mais c'est correct parce que j'ai fait ce que j'ai pu. C'est un sentiment extraordinaire d'être ici avec l'équipe et de revenir aux Jeux quatre ans après ma blessure », dit la paracycliste.



Priscilla Gagné ( Sarnia, Ont. ), la porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture, rentre chez elle avec une médaille d'argent. Après avoir enchaîné les victoires en quart de finale et en demi-finales, elle s'est retrouvée à disputer la médaille d'or à l'Algérienne Cherine Abdellaoui . Sa rivale a remporté le combat par ippon. Il s'agit d'une première médaille paralympique pour la parajudoka qui avait terminé au cinquième rang lors des Jeux de Rio. C'est une première pour une athlète féminine canadienne.

« Cette médaille est très gratifiante. Les cinq dernières années ont exigé beaucoup de travail, et la dernière année et demie a été folle, » confie la parajudoka.



« Après la fin de la compétition, j'ai pensé à beaucoup de monde : tous les senseis au fil des ans, ma famille et mon entraîneur Andrzej Sadej, bien entendu. C'est fantastique de savoir que ma grand-mère de 85 ans peut voir ça! »

En paranatation, Danielle Dorris ( Moncton , N.-B.) et Camille Bérubé ( Gatineau , Qc) ont terminé quatrième et cinquième de la finale du 200 m quatre nages individuel SM7 femmes. Danielle Dorris , qui occupait le deuxième rang avant le début de l'épreuve, a raté le podium de peu; elle a touché cinq centièmes de secondes plus tard que sa rivale. Pour Camille Bérubé, c'était une première finale en trois participations paralympiques, tout comme pour Danielle Dorris qui a deux éditions des Jeux à son actif.

« J'ai beaucoup aimé ça et c'était beaucoup mieux que ce matin. J'ai mieux nagé. C'était mon plan et je suis vraiment contente », dit cette dernière.



« C'était une très bonne course. Je me suis beaucoup amusée. C'est mon temps le plus rapide depuis probablement cinq et un des meilleurs dans la catégorie, et je suis enchantée. Ça augure bien pour le reste de la semaine », se réjouit Camille Bérubé.

Nicholas Bennett (Parksville, C.-B.) s'est qualifié à dix-sept ans pour sa toute première finale paralympique au 200 m libre S14 hommes et il y a pris le sixième rang en inscrivant un nouveau record canadien de 1:56.52. Une autre recrue de l'équipe paralympique, Angela Marina, a également terminé au sixième rang, cette fois en finale du 200 m libre S14 femmes. Matthew Cabraja n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 50 m libre S11 hommes.

Au premier jour des épreuves de para-athlétisme, le septuple médaillé paralympique Brent Lakatos ( Dorval, Qc ) s'est élancé pour son épreuve inaugurale des Jeux de Tokyo 2020. Il s'est qualifié pour la finale du 5000 m T54 en prenant le deuxième rang de sa vague avec un chronomètre de 10:15.15. La finale est présentée samedi.

Ailleurs en athlétisme vendredi, Charlotte Bolton (Tillsonburg, Ont.) s'est classée au sixième rang de l'épreuve de lancer du poids F41 femmes pour son baptême paralympique. Sarah Mickey (Redcliff, Alb.) en est elle aussi à ses premiers Jeux paralympiques et elle a également terminé au sixième rang de son épreuve le lancer du disque F55.

« Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'étais un peu nerveuse au début, mais je suis contente d'avoir su garder mon calme. Maintenant que la glace est brisée, je vais rentrer à la maison, m'entraîner et espérons-le, réussir quelques records personnels. Les Jeux paralympiques, c'est gros. C'est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de personnes qui travaillent fort pour que nous puissions réussir », raconte Charlotte Bolton, dix-huit ans.



À l'issue des courses de vendredi, l'équipe canadienne de para-aviron doit passer par le repêchage. Pour leur première participation paralympique, Jessye Brockway ( Mill Bay , C.-B.) et Jeremy Hall ( St. Paul , Alb.) ont terminé au sixième rang de leur vague de qualification de deux de couple mixte. L'équipage du quatre de pointe barré mixte composé de Kyle Fredrickson (Duncan, C.-B.), Bayleigh Hooper ( Chatsworth, Ont. ), Victoria Nolan ( Toronto, Ont. ), Andrew Todd ( Dartmouth , N.-É.) et de la barreuse Laura Court ( St. Catharines, Ont. ) étaient quatrièmes de la leur.

Le Canada s'est imposé lors de son deuxième match féminin de basketball en fauteuil roulant en défaisant le Japon 61-35. Les Canadiennes ont dicté la cadence du début à la fin du match. Encore une fois, Kady Dandeneau ( Pender Island , C.-B.) est la joueuse de l'unifolié qui a trouvé le panier le plus souvent en marquant 19 points. Arinn Young (Legal, Alb.) et Cindy Ouellet (Québec, Qc) ont quant à elles inscrit 13 et 10 points au tableau. Les Canadiennes sont fortes d'une fiche de 2-0 en phase de groupe.

Les Canadiens ont concédé une défaite crève-cœur de 77-73 à la Turquie à l'issue d'un match qui s'est décidé en prolongation. Le Canada tirait de l'arrière par cinq points avec moins d'une minute à jouer quand Nik Goncin (Regina, Sask.) a réussi un tir de trois points avant d'égaliser la marque 6,1 secondes avant le coup de sifflet. La victoire est finalement revenue à la Turquie, ce qui relègue le Canada à une fiche de 0-2. Nik Goncin a été l'étoile du match pour le Canada avec un triple double (33 points, 15 rebonds et 11 passes) tandis que Patrick Anderson (Fergus, Ont.) a contrôlé le jeu avec 22 rebonds en plus de ses 24 points et neuf passes.

« Le match nous laisse un goût amer. Nous avons raté des chances. D'un autre côté, nous avons eu des séquences inspirantes. Nous avons été assez constants et notre défense a été disciplinée pendant tout le match. C'est probablement ce qui a le plus d'importance pour le reste du tournoi. Nik [Goncin] a montré qu'il est un grand joueur. Ce sont des éléments très positifs », indique Patrick Anderson.



Le match de l'équipe féminine de volleyball assis contre le Brésil aurait difficilement pu être plus serré, et l'issue du match marathon s'est décidée en cinquième manche. Malgré ses efforts, le Canada s'est finalement incliné 3-2. Il s'agit du premier des trois matchs préliminaires de l'équipe.





L'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant a signé sa première victoire des Jeux de Tokyo 2020 en conclusion de la phase de groupe en l'emportant 51-36 sur la Nouvelle-Zélande. Avec sa fiche d'une victoire et de deux défaites, le Canada peut espérer une cinquième place. Le match qui départagera le cinquième et le sixième rang du classement est disputé samedi.





2020 en conclusion de la phase de groupe en l'emportant 51-36 sur la Nouvelle-Zélande. Avec sa fiche d'une victoire et de deux défaites, le Canada peut espérer une cinquième place. Le match qui départagera le cinquième et le sixième rang du classement est disputé samedi. En paradressage, Winona Hartvikson ( Langley , C.-B.) et Onyx se sont classés neuvièmes de la reprise individuelle grade I, ratant par une place la qualification pour la reprise libre individuelle qui aura lieu dans quelques jours. Jody Schloss ( Toronto ) et Lieutenant Lobin ont pris le onzième rang de l'épreuve.

Dans l'épreuve de grade III, la médaillée d'or de Beijing 2008 Lauren Barwick (Aldergrove, C.-B.) et son cheval Sandrino ont également terminé au neuvième rang alors que Roberta Sheffield (Lincolnshire, Angleterre) et Fairuza ont pris le douzième rang.



Pour ses sixièmes Jeux paralympiques, la paratireuse à l'arc Karen Van Nest ( Wiarton, Ont. ) s'est classée au onzième rang de l'épreuve d'arc à poulies femmes. Elle se qualifie ainsi pour l'élimination des huitièmes de finale qui sera disputée le 29 août.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 27 août.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Les ressources pour la couverture de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 se trouvent sur Paralympique.ca/medias-de-tokyo-2020.

À propos de l'équipe paralympique canadienne : Aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo, qui se déroulent du 24 août au 5 septembre, le Canada est représenté par 128 athlètes qui prennent part aux épreuves de 18 sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

