TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Cette saison, chaque fois que les Raptors de Toronto effectuent un tir par le panneau, un supporteur chanceux remporte un prix* grâce à la Banque Tangerine. Hourra!

Avec la Banque Tangerine, chaque tir par le panneau des Raptors de Toronto est une victoire pour les supporteurs* (Groupe CNW/Tangerine)

Bien que les tirs par le panneau ne soient pas toujours les moments forts, cette saison, chacun d'entre eux se traduira par une grande victoire pour les supporteurs. C'est exact, chaque fois que les Raptors effectuent un tir par le panneau, Tangerine récompensera les supporteurs avec des prix allant d'articles promotionnels, des chandails signés des Raptors et même des billets pour les finales de la NBA. Un plus grand nombre de tirs par le panneau signifie plus de prix pour les supporteurs des Raptors - c'est aussi simple que cela.

Les supporteurs peuvent entrer dans l'action sur tangerine.ca/paniercadeau et en suivant @TangerineHoops.

« Nous sommes ravis d'offrir de nouveau notre concours pour une autre saison avec les Raptors de Toronto, a déclaré Gillian Riley, présidente-directrice générale de la Banque Tangerine. « Nos supporteurs ont soutenu l'équipe à travers les hauts et les bas et leur soutien aux Raptors n'est pas passé inaperçu. Cette saison, nous espérons remercier et célébrer nos supporteurs d'un océan à l'autre. »

Partout où il y a un terrain de basketball, vous trouverez probablement Tangerine. En tant que banque officielle des Raptors de Toronto et de NBA Canada, et en tant que partenaire fondateur de la WNBA au Canada, Tangerine travaille avec ses partenaires pour appuyer les supporteurs sur le terrain et à l'extérieur en établissant des partenariats avec des organismes communautaires comme Lay-Up , The Moncton Basketball Association et Lady Ballers Camp . Ensemble, nous donnons aux jeunes Canadiens la confiance nécessaire pour faire avancer leur vie et leur collectivité - c'est l'une des nombreuses façons dont Tangerine travaille à faire croître le sport au Canada et à avoir un impact durable dans nos collectivités.

Et pour célébrer le retour des Raptors cette saison, pour une durée limitée, en devenant un nouveau client Tangerine avec un compte d'épargne en utilisant le code promotionnel RAPTORS, vous pourriez obtenir un chandail des Raptors gratuit**. Tangerine se concentre sur les supporteurs pour faire de cette saison des Raptors un moment inoubliable pour eux! (D'accord, probablement pas aussi emballante que la saison 2019, mais c'est à espérer, n'est-ce pas?!)

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne de premier plan qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de plus de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Tangerine est la banque de taille moyenne qui a reçu le plus de prix dans le cadre du sondage 2023 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais justes et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise des Initiatives TangerineMC, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la Banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son appli bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

@tangerinebank

@tangerinehoops

Facebook.com/TangerineBank

Avis juridiques :

« Raptors de Toronto » ainsi que les noms de marques et logos associés sont des marques de commerce, des designs et d'autres formes de propriété intellectuelle de NBA Properties, inc. et des Raptors de Toronto et sont utilisés sous licence © 2023 NBA Properties, inc. Tous droits réservés.

*Règlement officiel du Concours panier cadeau de Tangerine : Aucun achat ou ouverture de compte nécessaire. Le concours se déroule du 25 octobre 2023 à 8 h (HE), au 14 avril 2024 à 23 h 59 (HE) (la « durée du concours »). Le concours s'adresse aux résidents légaux du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence au moment de leur participation. Pendant la durée du concours, Tangerine effectuera un tirage au sort pour un prix (chacun étant un « prix ») pour chaque tir par le panneau (tel que défini par la NBA à nba.com/stats/team/1610612761/shooting?SeasonType=Regular+Season) réussi par les Raptors de Toronto lors d'un match de la saison régulière, jusqu'à concurrence de 150 tirs. Les prix à attribuer sont : tir n° 1 (VDA 10 000 $) -- un (1) prix d'un voyage pour le gagnant et un invité à un match à l'extérieur (saison régulière 23-24) des Raptors entre le 1er janvier 2024 et le 10 avril 2024; tirs n° 2-10 (VDA 250 $ chaque) -- neuf (9) prix sous forme d'un (1) laissez-passer de la NBA (NBA League Premium Pass); tir n° 11 (VDA 10 000 $) -- un (1) prix d'un voyage pour le gagnant et un invité au match des étoiles de la NBA 2024 au Gainbridge Fieldhouse Arena à Indianapolis, Indiana, le 18 février 2024; tirs n° 12-20 (VDA 26,99 $ chaque) -- neuf (9) prix sous forme d'une (1) tuque à revers des Raptors de Toronto; tir n° 21 (VDA 10 000 $) -- un (1) prix sous forme d'un voyage pour le gagnant et un invité au match d'ouverture (24-25) à domicile des Raptors; tirs n° 22-30 (VDA 38,99 $ chaque) -- neuf (9) prix sous forme d'une (1) tuque NBA Draft 2023 New Era pour homme des Raptors de Toronto; tir n° 31 (VDA 10 000 $) -- un (1) prix sous forme d'un voyage pour le gagnant et un invité à un match de la ligue d'été 2024 de la NBA; tirs n° 32-40 (VDA 34,99 $ chaque) -- neuf (9) prix sous forme d'une (1) casquette ajustable 9Twenty pour homme des Raptors de Toronto; tir n° 41 (VDA 10 000 $) -- un (1) prix sous forme d'un voyage pour le gagnant et un invité à un match des finales de la NBA (23-24); tirs n° 42-60 (VDA 47,99 $ chaque) -- dix-neuf (19) prix sous forme d'une (1) casquette NBA Draft 2023 New Era pour homme des Raptors de Toronto; tirs n° 61-80 (VDA 100 $ chaque) -- vingt (20) prix sous forme d'un (1) ballon des Raptors de Toronto autographié; tirs n° 81-100 (VDA 355 $ chaque) -- vingt (20) prix sous forme d'un (1) maillot des Raptors de Toronto autographié; tirs n° 101-120 (VDA 169,99 $ chaque) -- vingt (20) prix sous forme d'un (1) maillot Nike Swingman 2022 des Raptors de Toronto; tirs n° 121-140 (VDA 169,99 $ chaque) -- vingt (20) prix sous forme d'un (1) maillot Nike Swingman 2022 (édition Icon) des Raptors de Toronto; tirs n° 141-150 (VDA 120,99 $ chaque) -- dix (10) prix sous forme d'un (1) sac fourre-tout pour ordinateur portable MOJO Premium des Raptors de Toronto. La valeur au détail totale approximative potentielle de l'ensemble des prix est de 71 180,04 $. Les chances de gagner un prix dépendront du nombre total de participations admissibles reçues avant chaque date de tirage. Limite d'une (1) participation par personne et d'un (1) prix par participant. Question d'habileté mathématique requise. Des conditions s'appliquent. Consultez le règlement officiel pour tous les détails, y compris la définition des termes utilisés. **Modalités de l'offre de chandails des Raptors : Jusqu'à 5 000 chandails des Raptors seront attribués aux nouveaux clients qui remplissent toutes les exigences de l'offre, selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks. Cette offre est réservée aux nouveaux clients dont le numéro de client a été créé entre le 25 octobre 2023 et le 30 novembre 2023 et qui deviennent clients de Tangerine en utilisant le code promotionnel RAPTORS. Pour être admissibles, les nouveaux clients doivent : (i) ouvrir un Compte d'épargne Tangerine admissible en tant que titulaire principal du compte et y déposer tout montant dans les 30 jours après la création de leur numéro de client; (ii) maintenir un solde de fermeture quotidien supérieur à 0 $ dans leur compte admissible pendant 30 jours consécutifs suivant le dépôt initial (collectivement nommées, les « conditions d'admissibilité »). Un « numéro de client » est un numéro d'identification unique créé et attribué à une personne lors de l'ouverture de son premier compte Tangerine (un « nouveau client »). Les comptes d'épargne admissibles comprennent uniquement le Compte d'épargne, le Compte d'épargne RÉR, le Compte d'épargne libre d'impôt, le Compte d'épargne FRR et le Compte d'épargne $ US Tangerine. Les Comptes d'épargne affaires Tangerine, les Comptes d'épargne affaires $ US Tangerine, les Comptes d'épargne pour enfants Tangerine et les Comptes-chèques Tangerine sont exclus de cette offre. Dans un délai d'environ une (1) semaine suivant la satisfaction des conditions d'admissibilité, sous réserve de la quantité de chandails disponibles, les nouveaux clients admissibles recevront un courriel contenant les instructions pour réclamer leur chandail. Limite d'un (1) chandail par nouveau client, et ce, jusqu'à épuisement des stocks. En cas d'épuisement des stocks, aucun argent ou autre équivalent ne sera fourni aux nouveaux clients admissibles. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis.

SOURCE Tangerine

Renseignements: Matt Milne, (647) 679 0488; Claire Tam, (647) 529 9890