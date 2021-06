Avantage Saint-Laurent - Une stratégie pour relancer l'économie des municipalités riveraines, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille très positivement la nouvelle vision maritime du Québec Avantage Saint-Laurent, dévoilée aujourd'hui par la ministre déléguée aux Transports, madame Chantal Rouleau. Pour l'Union, cette stratégie tombe à point nommé afin de stimuler la relance économique des régions.

« La nouvelle vision maritime répond à la volonté exprimée depuis plusieurs années par le milieu municipal de miser sur cette richesse nationale que représente le fleuve Saint-Laurent, son estuaire, son golfe et ses affluents. Pour réussir la relance économique, il faut maximiser nos atouts stratégiques. C'est encore plus important pour les régions qui dépendent d'un ou de quelques secteurs d'activités. Avec l'horizon 2025, il faut se mettre au travail maintenant pour des livrables rapides et concrets. Nous serons des partenaires de premier plan du gouvernement du Québec dans la réalisation de ce grand chantier », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Les membres du Comité maritime de l'UMQ prônent depuis plusieurs années un transfert modal de la route vers le maritime, au bon moment dans la chaîne logistique. Il faut le rappeler, le transport routier engendre des coûts financiers annuels de 864 millions $ pour l'ensemble de la population québécoise. C'est énorme! Heureusement, cette préoccupation est partagée par le gouvernement du Québec et se retrouve au cœur de la nouvelle vision maritime. Je pense ici à la mise à niveau des infrastructures portuaires et à l'implantation d'une chaîne logistique plus verte. C'est une excellente nouvelle pour nos communautés maritimes », a ajouté le président du Comité maritime de l'UMQ et maire de Matane, monsieur Jérôme Landry.

Plusieurs mesures proposées dans la vision maritime rejoignent directement les priorités mises de l'avant par les élues et élus des municipalités riveraines du Saint-Laurent, regroupées au sein du Comité maritime de l'UMQ. Parmi les principales, mentionnons entre autres :

Le soutien aux projets d'infrastructures maritimes visant le développement des marchés et la relance économique (145 millions $);

La mise en place d'un nouveau programme d'investissement en infrastructures maritimes pour encourager notamment le transport maritime courte distance (100 millions $);

La création d'un corridor économique intelligent (24 millions $);

Le développement de zones industrialo-portuaires et de pôles logistiques (166 millions $);

L'appui aux projets de transport collectif de personnes par voie maritime pour favoriser l'accès au fleuve (21 millions $).

Rappelons qu'une étude réalisée en 2020 pour le compte de l'UMQ démontrait qu'en 2018, quelque 153 000 camions lourds immatriculés au Québec ont consommé environ 3,6 milliards de litres de carburant sur plusieurs routes et autoroutes au Québec. Pour l'Union, ce constat démontre la nécessité d'un transfert modal, particulièrement dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et de la volonté gouvernementale de favoriser une plus grande mobilité durable dans toutes les régions, dans le cadre de la Politique de mobilité durable - 2030.

