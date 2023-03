Avantage Saint-Laurent - Québec investit près de 9 M$ dans le développement du corridor intelligent du Saint-Laurent

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce une somme de 8,7 M$ pour le développement de quatre projets de système de transport maritime intelligent. Ces aides financières découlent de la mise en œuvre du corridor économique intelligent d'Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec.

Le gouvernement du Québec accorde 4,8 M$ à la Société Terminaux Montréal Gateway (MGT) pour la réalisation de son projet Mercure. MGT tirera parti de l'intelligence artificielle pour augmenter la capacité de stockage de deux terminaux qu'elle exploite au port de Montréal. Cette solution remplacera la planification manuelle de mouvement des conteneurs et assurera la traçabilité de ces derniers. L'objectif à terme est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 9 200 tonnes annuellement.

Une somme de 2,7 M$ est allouée au Groupe CSL pour le développement et la mise en activité d'un modèle collaboratif d'apprentissage destiné à optimiser les voyages des navires, l'estimation du temps d'arrivée et la consommation de carburant. Ce modèle prendra la forme d'un algorithme d'intelligence artificielle auquel contribuera l'entreprise québécoise Vooban. Le projet contribuera à réduire l'empreinte environnementale du transport maritime au Québec tout en améliorant sa compétitivité.

Aussi, une subvention de 750 000 $ est octroyée à la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES). Cet important investissement permettra la réalisation d'une étude d'opportunité. Il s'agit de la première étape à la mise en place d'une plateforme de partage de données destinée aux organisations en transport maritime. Celle-ci contribuera au déploiement des technologies collaboratives d'avant-garde qui rendront le fleuve plus sécuritaire et plus compétitif, tout en lui permettant de préserver son exceptionnelle valeur naturelle.

La ministre Guilbault annonce également un investissement de 478 220 $ au profit de l'Administration de pilotage des Laurentides afin de l'appuyer dans la réalisation et la mise en œuvre de la phase 3 de son projet de services de pilotage optimisés. Ce projet, qui prend la forme d'une application logicielle, permettra d'indiquer aux compagnies maritimes et aux armateurs les périodes et les trajectoires optimales pour naviguer sans interruption sur le Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Reposant sur l'intelligence artificielle, l'initiative bénéficiera à l'ensemble des navires en transit entre Les Escoumins et Montréal en leur assurant un passage sans interruption, à plus faible consommation de carburant et à moindre coût.

Citations

« Grâce au fleuve Saint-Laurent et à la rivière Saguenay, le Québec possède un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental. Nos investissements permettent la mise en œuvre de projets qui améliorent la compétitivité du transport maritime tout en réduisant notre empreinte environnementale. Chaque citoyen bénéficiera directement de ces améliorations, grâce à une fluidité accrue des marchandises. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Bien que le Saint-Laurent et la rivière Saguenay soient considérés comme la porte d'entrée maritime de l'Amérique du Nord, le Québec doit continuellement trouver des façons d'innover afin de renforcer son positionnement stratégique et de saisir les occasions qui se présentent. La transformation numérique qu'amène le projet de corridor économique intelligent contribue à la conception de l'industrie maritime de demain. »

Mathieu Saint-Pierre, président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent

Faits saillants

Le coût total du projet Mercure de MGT s'élève à plus de 11,1 M$, et le déploiement complet de la technologie devrait s'achever en 2024.

Le coût total du projet du Groupe CSL s'élève à plus de 5,4 M$, et la livraison finale est prévue en décembre 2024.

Le coût de développement du projet de l'Administration de pilotage des Laurentides s'élève à 956 440 $, et la livraison finale est prévue pour septembre 2024.

Ces projets s'inscrivent dans la vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, qui est articulée autour de trois orientations :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteur et durable.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable dispose d'une enveloppe de 24,1 M$ pour financer des projets technologiques relevant de la filière du transport maritime.

Liens connexes

Avantage Saint-Laurent

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724