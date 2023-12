Avantage Saint-Laurent : Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM) - 10 M$ pour améliorer les infrastructures maritimes de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent une aide financière de 10 M$ pour soutenir la modernisation des infrastructures portuaires du port de Sept-Îles.

Le port de Sept-Îles a réalisé différentes études sur les changements climatiques, les vagues, les courants marins et la géotechnique. Ainsi, l'investissement du gouvernement du Québec permettra au port d'améliorer sa résilience et son adaptation aux effets climatiques en modifiant les quais du terminal Monseigneur-Blanche pour contrer les inondations de plus en plus fréquentes. Ce projet de modernisation, évalué à un peu plus de 30 M$, entraînera le rehaussement du terminal et l'ajout d'un quai pour trois remorqueurs. Ces modifications sont nécessaires pour garantir la sûreté de la navigation et des activités du port.

Ces sommes sont issues d'Avantage Saint-Laurent - La vision maritime du Québec. Ce plan ambitieux de 927 M$ est articulé autour de trois orientations :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

« Grâce au fleuve Saint-Laurent, la Côte-Nord dispose d'une occasion exceptionnelle de développement. Notre gouvernement croit fermement au potentiel grandissant du secteur maritime et saisit toutes les occasions de doter le Québec d'infrastructures portuaires modernes et compétitives. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'importance de Sept-Îles dans notre développement, et nos investissements contribueront à l'adaptation de nos infrastructures portuaires tout en réduisant nos émissions de GES. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureuse d'annoncer, avec ma collègue, cet investissement majeur de 10 M$ pour soutenir la modernisation des infrastructures du Port de Sept-Îles. Ces travaux offriront des perspectives de développement au port, tout en garantissant la sécurité de chacun des navires qui vont accoster au terminal Monseigneur-Blanche. Il s'agit d'un actif stratégique pour la Côte-Nord, mais aussi pour tout le Québec. C'était important pour moi d'appuyer ce projet et je me réjouis aujourd'hui de pouvoir en faire l'annonce. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Le Port de Sept-Îles joue un rôle de premier plan dans l'économie de notre ville et de toute la région. Ses installations constituent, sans contredit, un atout stratégique majeur pour attirer à Sept-Îles de nouvelles industries. En ce sens, l'annonce de cette aide financière, qui permettra au Port d'adapter ses infrastructures en réponse au défi des changements climatiques, est une excellente nouvelle pour notre milieu et laisse entrevoir d'intéressantes perspectives de développement. »

Denis Miousse, maire de Sept-Îles

« Le terminal Monseigneur-Blanche a été construit dans les années 1950. 70 ans plus tard, la réalisation d'un projet de modernisation de cette infrastructure portuaire désuète est nécessaire afin d'adresser les problématiques d'enfoncement et de submersion des installations qui surviennent lors des tempêtes et des fortes marées, qui sont de plus en plus fréquentes. Ainsi, les travaux prévus viendront en assurer l'accessibilité sécuritaire et pérenne pour nos usagers ainsi que pour les citoyens. Ils permettront également de fiabiliser les chaînes d'approvisionnement du plus grand port minéralier en Amérique du Nord et de maintenir les activités de la seule escale de croisière sur le Saint-Laurent ayant pour produit d'appel la découverte de la culture innue.

Pour les citoyens, le terminal représente également un lieu de rencontre offrant un panorama unique sur la baie de Sept-Îles. Cet investissement du gouvernement du Québec vient donc démontrer l'importance de cette infrastructure portuaire ayant un grand potentiel stratégique et socioéconomique. »

Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles

Faits saillants

Cette aide est versée en vertu du Programme d'investissement en infrastructures maritimes (PIIM), mis en place dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent - la vision maritime du Québec.

Le programme d'aide a pour principal objectif d'augmenter et d'accélérer les investissements afin de moderniser les infrastructures et les équipements de transport maritime ainsi que d'améliorer la pérennité et la compétitivité du système de transport maritime du Québec.

Le PIIM est doté d'un budget de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2025.

Le port de Sept-Îles, c'est : quelque 500 à 600 mouvements de navires océaniques annuellement; des installations accessibles 365 jours par année une capacité annuelle de chargement de quelque 70 millions de tonnes, ce qui le positionne comme le 1 er port minéralier en Amérique du Nord; un pionnier sur le Saint-Laurent , notamment avec l'implantation du premier observatoire de veille environnementale de la baie de Sept-Îles, ainsi que par son association avec l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) pour le déploiement du modèle de gestion environnemental Enviro - Actions. Il s'agit d'une solution avant-gardiste qui permet de suivre en temps réel la qualité de l'air et de l'eau ainsi que les bruits sous-marins.



