Avantage Saint-Laurent - Plus de 2,2 M$ accordés à Rio Tinto Alcan inc. pour moderniser ses installations maritimes

QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, annoncent un investissement de 2 260 525 $ pour soutenir Rio Tinto Alcan inc. dans l'automatisation de deux déchargeurs d'alumine à ses installations portuaires situées dans le secteur de Port-Alfred.

L'automatisation réduira le temps de déchargement des navires et la quantité de poussière d'alumine émise dans l'environnement. Ainsi, c'est à la fois la compétitivité et l'empreinte environnementale de l'entreprise qui seront améliorées, puisque les navires resteront moins longtemps à quai.

Cette aide financière est consentie dans le cadre d'Avantage Saint Laurent, qui vise à assurer, sur le Saint-Laurent et le Saguenay, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes. Ce projet atteint ainsi deux objectifs importants du corridor économique intelligent, soit l'atténuation de l'impact qu'a le secteur du transport maritime sur l'environnement et l'amélioration de l'aspect concurrentiel du secteur du transport maritime.

« L'établissement d'un corridor économique intelligent est l'une des mesures phares de notre stratégie maritime : Avantage Saint-Laurent. Dans ce projet, le recours à l'innovation permet de concilier environnement et développement économique, ce qui correspond en tout point aux objectifs de notre gouvernement. Nous reconnaissons l'apport indéniable de l'aluminium au développement du Québec et nous continuerons de soutenir l'essor des entreprises de la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis mon entrée en poste, nous avons investi des sommes considérables dans le milieu maritime à Saguenay et nous avons eu raison de le faire. Aujourd'hui, cette annonce démontre également que nous concentrons tous les efforts en même temps pour respecter et améliorer l'empreinte environnementale dans nos projets. Dans la mesure où l'aluminium durable est gage d'avenir pour le développement économique de notre région, je suis très fière de cet autre investissement, qui permettra à Rio Tinto de continuer à moderniser ses installations maritimes. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Port-Alfred est le principal point stratégique de réception des navires de matières premières alimentant les sites de production d'aluminium du Saguenay. Cette installation est un partenaire clé pour le développement économique de notre région et le maintien d'emplois. Je tiens à saluer le travail de nos valeureux débardeurs, pour qui j'ai un grand respect. »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants

La vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, s'articule autour de trois orientations : Doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; Assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; Offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Au cours du plan d'action 2020-2025, un montant global de 24,1 M$ est réservé afin de financer des projets technologiques au sein de la filière du transport maritime.

Avantage Saint-Laurent - La vision maritime du Québec

