Avantage Saint-Laurent - Début des travaux de renouvellement de la stratégie et du plan d'action de la vision maritime du Québec

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de son passage au 58e congrès de l'Association québécoise des transports (AQTr), la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé le début des travaux pour renouveler la vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent.

Avantage Saint-Laurent a pour objectif de faire du fleuve Saint-Laurent un vecteur de développement économique, social et environnemental. Le plan d'action actuel, muni d'une enveloppe de 926,9 M$, est articulé autour de trois orientations, soit doter le fleuve d'infrastructures portuaires modernes et compétitives, assurer une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes, et offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Afin de nourrir la réflexion qui guidera les prochaines actions, le ministère des Transports et de la Mobilité durable lancera dès le printemps 2024 des consultations pour permettre à l'ensemble des acteurs concernés par le transport maritime de faire connaître leurs préoccupations, qu'elles soient de nature économique, environnementale ou sociale. Cette consultation comprendra un questionnaire interactif portant sur les enjeux et les priorités de la future stratégie. Les organisations pourront également transmettre un mémoire. De plus, le Ministère organisera un événement de concertation à l'automne 2024 pour échanger avec les principaux acteurs en transport maritime. La date et le lieu de cet événement seront communiqués ultérieurement.

Citation

« Le renouvellement de la vision maritime constitue une occasion unique de faire le point sur le chemin parcouru et de se projeter dans le développement du Saint-Laurent et du transport maritime. Avantage Saint-Laurent est en parfaite cohérence avec la volonté de notre gouvernement d'accélérer le développement économique, de stimuler la création d'emplois payants et valorisants, et de soutenir la croissance durable de nos régions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Avantage Saint-Laurent s'inscrit en cohésion avec la Politique de mobilité durable - 2030 et le Plan pour une économie verte 2030.

le Plan pour une économie verte 2030. Grâce au Saint-Laurent , le Québec et toutes ses régions disposent d'une occasion exceptionnelle de développement.

En savoir plus sur la vision maritime : Avantage Saint-Laurent.

