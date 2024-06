L'événement, Propulser votre avenir chez Mercedes-Benz Silver Star, a eu lieu dans l'édifice nouvellement rénové de Mercedes-Benz Silver Star, situé au 7800, boulevard Décarie. Ce bâtiment de 36 000 pieds carrés représente la vision de Mercedes-Benz pour le futur de la vente automobile au détail et abritera bientôt un Centre de la marque AMG, un espace conçu pour immerger les visiteurs dans l'univers inspiré de la course automobile de Mercedes-AMG - la marque spécialisée haute performance de Mercedes-Benz. Quand le Centre de la marque AMG ouvrira ses portes plus tard cette année, ce sera le deuxième établissement de ce genre au Canada et seulement le onzième au monde.

En plus d'offrir un aperçu du Centre de la marque AMG, l'événement Propulser votre avenir chez Mercedes-Benz Silver Star a mis à l'honneur des histoires inspirantes et vécues sur la piste, partagées par une brochette impressionnante d'intervenants. Il s'agissait d'une extension de l'initiative de citoyenneté d'entreprise Propulser votre avenir de Mercedes-Benz Canada, qui vise à autonomiser la prochaine génération de Canadiens par le biais du partenariat national de la compagnie avec Grands Frères Grandes Sœurs.

« Nous sommes fiers de nous associer à Grands Frères Grandes Sœurs et de soutenir des initiatives destinées à libérer le potentiel de la jeunesse canadienne », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « C'est un honneur de présenter un groupe de célébrités aussi inspirantes. En partageant leurs histoires et leurs expériences, nous espérons encourager les jeunes à se fixer des objectifs positifs et à travailler à la réalisation d'un avenir encore plus brillant. »

En plus de George Russell, Mikaël Grenier et Stevens Dorcelus, des « étoiles de la piste » du Québec, ont participé à l'événement.

Mikaël Grenier

Mikaël Grenier est un pilote Mercedes-AMG Performance de la ville de Québec, au Québec, qui a surmonté divers obstacles pour devenir pilote de course professionnel. En 2023, il a obtenu un contrat en tant que pilote officiel de Mercedes-AMG. Il est l'un des deux seuls pilotes nord-américains de l'équipe.

« Réaliser mon rêve de signer un contrat avec Mercedes-AMG en tant que pilote professionnel n'a pas été facile. Étant un pilote du Québec n'ayant pas beaucoup de contacts dans l'univers du sport automobile, je n'avais pas de voie toute tracée à suivre pour en arriver jusqu'ici », déclare Mikaël Grenier. « J'ai forgé ma propre voie car je suis vraiment passionné de course. J'espère que le fait de partager mon histoire encouragera des enfants à déterminer ce qui les motive. Pour réussir, il faut avoir de la persévérance, et cette persévérance vient plus naturellement quand quelque chose nous tient particulièrement à cœur. »

Stevens Dorcelus

Stevens Dorcelus est un ancien sportif en athlétisme qui a participé à des compétitions internationales pour le Canada. Il s'est retiré du sport en 2021 après que la pandémie mondiale a compromis son rêve olympique et a fait le choix inattendu de participer à Occupation Double, une émission de téléréalité qu'il a remportée avant d'ensuite se bâtir une brillante carrière en tant que créateur de contenu et influenceur.

« Je crois profondément au pouvoir de la constance. Peu importe ce qu'on veut accomplir, ce sont les petits choix positifs qu'on fait chaque jour qui, ensemble, se solderont par de grands résultats. Le plus tôt on adopte cette attitude, le mieux on se porte », affirme Stevens Dorcelus. « Les jeunes peuvent faire des choix importants dès aujourd'hui, comme la façon dont ils prennent soin d'eux-mêmes, les habitudes qu'ils forment, de qui ils s'entourent... Ces choix quotidiens ne semblent peut-être pas importants, mais ils peuvent mener à des résultats très positifs à long terme. »

De plus amples renseignements sur Propulser votre avenir se trouvent sur le site mercedes-benz.ca/fr/corporate-citizenship.

Ouverture prochaine d'un Centre de la marque AMG chez Mercedes-Benz Silver Star

L'édifice nouvellement rénové chez Mercedes-Benz Silver Star représente la vision de Mercedes-Benz pour le futur de la vente automobile au détail. Dans la salle d'exposition, tout a été conçu pour rehausser les interactions du client avec les véhicules et la marque. Le concept de vente au détail combine les interactions personnelles et les services traditionnels avec des points de contact numériques, créant une expérience de marque immersive et favorisant une expérience fluide et efficace pour l'ensemble des services, des ventes au financement en passant par l'entretien et les réparations.

Quand il ouvrira ses portes plus tard cette année, le Centre de la marque AMG chez Mercedes-Benz Silver Star sera une salle d'exposition de 20 000 pieds carrés consacrée à la marque spécialisée haute performance de Mercedes-Benz : Mercedes-AMG. L'équipe de Mercedes-AMG à Affalterbach, en Allemagne, a mis au point les éléments de design extérieurs et intérieurs du Centre de la marque AMG de façon à refléter l'éthos audacieux, brut et dynamique d'AMG. Caractérisé par une architecture AMG distinctive et une façade à DEL rayonnante, ce centre où travailleront des experts AMG qui ont été spécialement formés pour guider les clients tout au long de l'expérience comprendra un salon privé et une zone de livraison réservée aux véhicules AMG.

L'événement Propulser votre avenir chez Mercedes-Benz Silver Star a offert un aperçu du Centre de la marque AMG et mis en vedette quelques exemples des impressionnants véhicules haute performance qui seront exposés dans cet espace, dont le puissant et dynamique Coupé Mercedes-AMG GT 63 et l'emblématique Coupé-cabriolet Mercedes-AMG SL 63.

« Dans ce nouvel établissement de pointe, les clients de Mercedes-Benz Silver Star feront l'expérience de la marque de façon inédite lors de chaque visite en concession », dit Andreas Tetzloff. « Au Canada, un véhicule Mercedes-Benz sur cinq vendu au détail est une AMG. Nos véhicules haute performance suscitent la passion, et le Centre de la marque AMG chez Mercedes-Benz Silver Star sera un espace où les enthousiastes pourront s'immerger dans l'univers de Mercedes-AMG inspiré de la course automobile. Merci à l'équipe de Mercedes-Benz Silver Star d'avoir investi dans l'expérience client en apportant ces améliorations excitantes à l'établissement. »

« Nous avons investi dans d'importantes améliorations de notre établissement et étions ravis d'accueillir des jeunes pour qu'ils prennent part à un événement aussi unique et aussi inspirant, tout en mettant en vedette la nouvelle salle d'exposition Mercedes-Benz », déclare Norman John Hébert, chef de la direction du Groupe Park Avenue, qui gère Mercedes-Benz Silver Star. « Notre salle d'exposition principale est un magnifique espace qui plonge les visiteurs dans le luxe moderne, leur faisant vivre une expérience aussi exceptionnelle que les véhicules emblématiques que nous vendons. Quand le Centre de la marque AMG ouvrira ses portes plus tard cette année,, il constituera un espace distinct qui fera découvrir aux visiteurs la performance et le luxe d'AMG - et qui en démontrera la puissance. »

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et de la Classe G - incluant des modèles à combustion, des hybrides rechargeables et des véhicules tout électriques -, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2023, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 949 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 58 concessions agréées.

