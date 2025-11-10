Avant de rouler, pensez aux conséquences

QUÉBEC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une campagne contre le cannabis au volant. Cette dernière vise à sensibiliser les conductrices et conducteurs à l'importance de ne pas conduire après avoir consommé du cannabis, puisque les risques et les conséquences associés à ce comportement sont énormes, non seulement pour la personne, mais aussi pour son entourage.

Bien que la conduite avec les facultés affaiblies soit un comportement sévèrement puni par la loi, il s'agit encore de l'une des principales causes d'accidents sur les routes du Québec.

Misant sur le choc et l'émotion, le message de la campagne vise à faire réfléchir le public, plus spécifiquement les jeunes conductrices et conducteurs, et à briser certaines croyances populaires selon lesquelles le cannabis aurait moins d'effet sur la conduite que l'alcool. Or, sous l'influence du cannabis, le temps de réaction augmente, le contrôle de la trajectoire est plus difficile et la coordination des gestes est moins bonne. Les risques d'accident sont donc nécessairement augmentés.

Rappelons par ailleurs que la conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou la drogue, représente une infraction criminelle et que les conséquences sont les mêmes, peu importe la substance.

Des messages contre l'alcool au volant seront également diffusés dans les prochaines semaines. Les différents éléments de la campagne peuvent être consultés dans le site Web de la SAAQ.

« Chaque année, la SAAQ effectue des campagnes de sensibilisation sur différents sujets de sécurité routière, dont la conduite avec les facultés affaiblies. Afin que les messages soient efficaces et que l'on puisse attirer l'attention des publics visés, il faut sans cesse se renouveler et donc, varier les approches. Nous revenons ainsi avec une campagne choc sur le cannabis, avec le souhait de faire comprendre aux conductrices et conducteurs que le cannabis et la conduite ne font pas bon ménage, puisque les risques associés à ce comportement sont très grands et que celui-ci peut mener à de graves accidents. »

Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec

La conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes d'accidents au Québec.

Chaque année, en moyenne, de 2019 à 2023, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 43 % des conductrices et conducteurs décédés ayant subi un test. Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (22 % des conductrices et conducteurs décédés ayant subi un test).

Selon un sondage effectué par la SAAQ en 2023 : 5 % des conductrices et conducteurs ont déclaré avoir conduit un véhicule au cours des 12 derniers mois après avoir pris du cannabis dans les 4 heures précédant leur départ.

Si vous conduisez après avoir consommé de l'alcool ou du cannabis, même en quantité modérée, vous augmentez votre risque d'être impliqué dans un accident de la route.

Si vous conduisez avec les facultés affaiblies (par l'alcool ou par la drogue), vous pourriez subir des sanctions sévères prévues par le Code de la sécurité routière et le Code criminel : peine d'emprisonnement, casier judiciaire, amende, périodes d'interdiction de conduire, etc.

et le : peine d'emprisonnement, casier judiciaire, amende, périodes d'interdiction de conduire, etc. Plusieurs solutions de rechange à la conduite avec les facultés affaiblies sont à votre disposition : conductrice ou conducteur désigné; transport en commun; taxi, Uber, Lyft, etc.; services de raccompagnement; dormir chez l'hôte.

Afin de joindre efficacement le public visé (les jeunes conductrices et conducteurs de 18 à 35 ans), le message sur le cannabis au volant sera diffusé sur les plateformes de diffusion en continu, sur YouTube et sur Twitch.

