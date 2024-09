Le prêt de 118 millions de dollars de la BIC accélérera la transition de la province vers l'énergie propre

17 éoliennes pour fournir 100 MW d'électricité propre au réseau

au réseau Projet visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 200 000 tonnes par année

par année 100 emplois au plus fort de la construction et nouveaux emplois à temps plein lors de l'exploitation

HALIFAX, NS, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Elemental Energy ont atteint la clôture financière d'un prêt de 118 millions de dollars pour soutenir le projet éolien de Higgins Mountain, situé dans les municipalités de Colchester et de Cumberland, en Nouvelle-Écosse.

Le parc éolien est stratégiquement placé sur un site doté d'une forte capacité de production éolienne et d'infrastructures de transport existantes à proximité, ce qui en fait un lieu idéal pour produire et transporter de l'énergie propre. Les 17 éoliennes auront la capacité de produire jusqu'à 100 mégawatts d'électricité propre et fiable, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 40 000 foyers.

En remplaçant les sources d'énergie à base de charbon, le projet éolien réduira les émissions de carbone de plus de 200 000 tonnes par an et contribuera à la mise en place d'un réseau plus propre et plus durable.

Elemental Energy et ses partenaires Stevens Wind et la Première Nation Sipekne'katik concevront, construiront et exploiteront le parc éolien de Higgins Mountain, y compris des possibilités de formation et de développement pour la Nation et les entreprises locales. La période de construction devrait permettre de créer jusqu'à 100 emplois et des emplois supplémentaires à temps plein seront créés pour soutenir les activités d'exploitation.

La construction de l'installation éolienne est maintenant en cours et l'exploitation devrait commencer d'ici la fin 2025.

Le financement de projet souple de la BIC aidera à accélérer ce projet et appuiera l'objectif de transition énergétique de la Nouvelle-Écosse pour atteindre 80 % d'énergie propre d'ici 2030.

Le projet est financé dans le cadre du secteur prioritaire de l'énergie propre de la BIC de 10 milliards de dollars, visant à combler les lacunes de financement dans de nouveaux projets tels que les énergies renouvelables, les systèmes d'énergie de quartier et le stockage d'énergie.

Des projets tels que le parc éolien de Higgins Mountain ont une valeur inestimable pour la réduction des émissions de carbone et la lutte contre les changements climatiques. Ce projet permettra également de réduire le coût de l'énergie, de soutenir l'économie locale et de créer des emplois pour la population néo-écossaise. Alors que nous travaillons avec la Nouvelle-Écosse pour passer à des sources d'énergie plus vertes, l'investissement de 118 millions de dollars de la BIC - et le partenariat avec Elemental Energy, Stevens Wind et la Première Nation Sipekne'katik - aura un impact considérable.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le prêt de la BIC de 118 millions de dollars pour le projet éolien Higgins Mountain témoigne de notre engagement continu à faire progresser les projets d'énergie propre dans toute la province de la Nouvelle-Écosse. La BIC est fière de soutenir des projets qui fournissent aux foyers et aux entreprises une électricité propre et fiable, ce qui est essentiel pour la province dans ses efforts pour mettre en place un réseau électrique plus durable.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Elemental Energy, avec ses partenaires, la Première Nation Sipekne'katik et Stevens Wind, est fière d'appuyer le gouvernement fédéral et la province de la Nouvelle-Écosse dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en fournissant de l'électricité propre, abordable et renouvelable au profit de toute la population néo-écossaise dans le cadre du projet de parc éolien de Higgins Mountain. C'est un plaisir de collaborer avec la BIC, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes, dont Ressources naturelles Canada et la Banque Royale du Canada, pour concrétiser ce projet.

Jamie Houssian, directeur, Elemental Energy

