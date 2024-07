TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Ava Industries (Ava) sont heureuses d'annoncer qu'elles ont signé une entente visant l'intégration de PrescripTIonMC, le service national d'ordonnances électroniques du Canada, au dossier médical électronique (DME) innovant d'Ava. Cette entente bénéficiera à plus d'un millier de prescripteurs exerçant en clinique et en établissement de santé.

Depuis sa création, Ava Industries s'emploie à simplifier et à rationaliser la pratique de la médecine en éliminant les obstacles administratifs. Le service PrescripTIonMC s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Une fois intégré à la gamme complète d'outils d'IA et de processus rationalisés d'Ava, PrescripTIonMC permettra aux professionnels de la santé de transmettre directement une ordonnance au système informatique d'une pharmacie, pour un processus plus efficient et de meilleurs résultats pour le patient.

« Ava Industries a toujours milité pour l'interopérabilité et la transmission sécurisée et rapide de l'information sur le patient. PrescripTIonMC représente une avancée importante dans notre mission de remplacer le télécopieur, ce dinosaure, par des solutions numériques plus efficientes qui placent l'information exactement là où les médecins en ont besoin », déclare le Dr Matt Henschke, chef de la direction d'Ava Industries.

« Nous sommes ravis d'accueillir le DME d'Ava dans la grande famille de PrescripTIonMC, lance Ian Lording, vice-président, Solutions de santé et opérations chez Inforoute Santé du Canada. En intégrant PrescripTIonMC à la plateforme novatrice du DME d'Ava, nous avançons dans notre mission d'offrir une gestion des médicaments plus sûre et plus efficiente. Cette collaboration représente un pas de géant dans nos efforts visant à donner aux professionnels de la santé un accès direct à l'ordonnance électronique dans le but ultime d'améliorer les soins de santé et les résultats des patients. »

« L'implantation de PrescripTIonMC s'inscrit dans notre engagement à utiliser la technologie pour assurer l'accessibilité absolue de l'information essentielle sur le patient, sans les processus laborieux que nous connaissons. C'est un moment de fierté pour nous, car nous savons que nous apportons de réels changements dans la vie des professionnels de la santé et de leurs patients en favorisant un avenir où la technologie et les soins convergent naturellement », ajoute le Dr Henschke.

Comme d'autres utilisateurs, la Dre Adina McIntosh, médecin de famille à Three Hills, en Alberta, en voit déjà les avantages : « Comme nous utilisions PrescripTIonMC dans notre DME précédent, notre clinique est vraiment enchantée qu'il soit intégré au DME d'Ava. Maintenant que toutes nos pharmacies locales utilisent PrescripTIonMC, les communications sont plus faciles parce que nous fonctionnons par messagerie directe et recourons moins au télécopieur. Mais le plus important, c'est que notre équipe se débarrassera avec plaisir des blocs d'ordonnances en triple exemplaire, maintenant que les ordonnances peuvent être envoyées de façon sécurisée avec PrescripTIonMC au lieu d'être rédigées sur papier. »

À propos d'Ava Industries

Ava Industries est une pionnière de la technologie à l'avant-garde de l'innovation en santé qui a pour mission d'améliorer la pratique de la médecine grâce à des solutions numériques avancées. Ava Industries vise à rationaliser les processus médicaux, à améliorer les résultats des patients et à favoriser des communications fluides dans l'écosystème de la santé en proposant un grand choix de solutions comprenant des outils et des services d'IA. Son système de dossier médical électronique (DME) vedette relie les cliniques communautaires aux hôpitaux, aux patients et aux services comme PrescripTIonMC en offrant à plus d'un millier de prescripteurs de différents établissements de santé des solutions efficientes, sécurisées et interopérables pour l'ordonnance électronique et la gestion des patients. Créée par une équipe de professionnels et de technologues de la santé, Ava Industries s'emploie à remplacer les systèmes désuets par des solutions numériques modernes, efficientes et sécurisées. Pour en savoir plus, visitez www.avaindustries.ca .

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rend la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs peuvent transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr

QUESTIONS AU SUJET D'AVA INDUSTRIES

QUESTIONS AU SUJET D'INFOROUTE SANTÉ DU CANADA

