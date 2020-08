MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW/ - Après avoir perdu presque dix pour cent des emplois permanent à Global News Montreal plus tôt cet été, voilà que Corus coupe la cheffe d'antenne et lectrice de nouvelles Jamie Orchard. Jamie Orchard était la tête d'affiche de la station Montréalaise depuis 23 ans.

« Le Syndicat des employé-es de Global tient à remercier Jamie pour toutes ses années de dévouement à la station. Jamie est une excellente journaliste qui traitait toujours ses sujets avec professionnalisme. Elle était un modèle d'éthique journalistique. Nous perdons aussi un excellent lien entre notre salle de nouvelles et la communauté anglo-montréalaise », de déclarer la présidente du Syndicat, Anne Leclair.

Le Syndicat réitère l'importance des nouvelles locales dans la société et se désole de voir des emplois s'envoler.

« Nous avons perdu beaucoup de plumes. Les modèles de financement des médias traditionnels doivent être revus afin que les stations puissent continuer à desservir la communauté avec de bonnes ressources journalistiques. La santé de notre démocratie en dépend », a conclu Anne Leclair.

