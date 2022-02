Autre blâme en matière d'éthique : la CAQ, des récidivistes!

QUÉBEC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Faisant suite à une plainte déposée en novembre dernier par l'Opposition officielle, la Commissaire à l'éthique confirme dans son rapport déposé ce jour, que le whip de la CAQ, M. Éric Lefebvre, a bel et bien fait usage des biens et services de l'État à des fins partisanes, ce qui constitue un manquement en vertu de l'article 36 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Compte tenu de l'historique du gouvernement caquiste en matière d'éthique, la situation n'étonne guère le porte-parole de l'opposition officielle en la matière, M. Gaétan Barrette.

Celui-ci rappelle que la plainte déposée à la Commissaire par son collègue le député de LaFontaine, M. Marc Tanguay, soulevait, preuves à l'appui, que le personnel du whip en chef du gouvernement avait utilisé le matériel et du temps de travail payés par l'Assemblée nationale pour produire et acheminer une présentation portant sur de la formation électorale.

L'opposition officielle souhaite rappeler que François Legault a répété à maintes reprises que c'était tolérance zéro à la CAQ en matière d'éthique. Or, encore aujourd'hui, on constate que le gouvernement caquiste a une nouvelle tache à son dossier éthique déjà lourdement noirci notamment par les nombreuses sanctions adressées au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.

« En matière de manquement au Code d'éthique, la CAQ nous a depuis longtemps fait la preuve que ce sont des récidivistes incorrigibles. Utiliser les deniers publics pour se payer de la formation partisane, c'est inadmissible, mais sommes-nous surpris d'un tel comportement de la part du gouvernement caquiste? Poser la question, c'est y répondre. »

-Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]