Autre avis de grève déposé chez Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - Après que le Tribunal administratif du travail (TAT) a déclaré ce matin invalide l'avis de grève de trois jours (10-11-12 juin) déposé le 29 mai dernier par le Syndicat des infirmiers et infirmières de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ) parce que Hydro-Québec n'avait pas fait ses devoirs et n'avaient pas fait de demandes pour assujettir les personnes infirmières de chantier aux services essentiel, le SIICHQ Syndicat envoie un autre avis de grève, cette fois pour les 19, 20 et 21 juin.

« Nous allons négocier les services essentiels et nous allons faire la grève pour que l'on puisse avoir une première convention collective avec de bonnes conditions de travail », d'expliquer Isabelle Doyon conseillère syndicale du SCFP.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit l'embauche obligatoire d'infirmières et d'infirmiers sur la plupart des chantiers loin des grands centres. Mais saviez-vous que l'absence de ces professionnel(le)s de la santé peut forcer la fermeture de ces mêmes chantiers?

« Sans ces personnes, il n'y a pas de barrages, pas de grands chantiers dans le nord du Québec. Elles sont présentes pour celles et ceux qui construisent un des réseaux d'hydro-électricité les plus convoités au monde, celui d'Hydro-Québec », d'expliquer Isabelle Doyon.

Le SIICHQ, en collaboration avec le SCFP, a lancé une campagne qui explique et célèbre le rôle méconnu de ces travailleuses et travailleurs indispensables.

