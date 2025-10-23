Autoroute 640, à Blainville - Début des travaux d'installation de panneaux « Préparez-vous à arrêter »

LAVAL, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le début des travaux d'installation d'une nouvelle signalisation aux approches des sorties no24 Montée Lesage/Chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse de l'autoroute 640 à Blainville, dès le 26 octobre. Plus précisément, des panneaux « Préparez-vous à arrêter » munis de feux clignotants à activation automatique seront mis en place, dans les deux directions. Ceux-ci permettront d'aviser en temps réel les conducteurs d'un risque de congestion afin qu'ils puissent être plus vigilants et adapter leur conduite. Cette intervention vise principalement à améliorer la sécurité des usagers de la route sur cet axe routier. Ce chantier se poursuivra jusqu'au début de l'hiver et reprendra au printemps prochain, pour pouvoir compléter les travaux à l'été 2026.

Gestion de la circulation

Dimanche le 26 octobre, de 22 h à 4 h 30

Fermeture de la voie de droite de l'autoroute 640, en direction ouest, entre le boulevard De Gaulle et le chemin du Bas-de-Saint-Thérèse.

Du 27 octobre, dès 4 h 30, jusqu'au 19 novembre

Fermeture de l'accotement de droite de l'autoroute 640, en direction ouest, entre le boulevard De Gaulle et le chemin du Bas-de-Saint-Thérèse.

À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier, pendant les fermetures. La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour. Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

