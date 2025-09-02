Autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est : un secteur à éviter du 5 au 8 septembre 2025

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que des travaux d'asphaltage nécessiteront la fermeture complète de l'autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est, entre l'échangeur de la Côte-de-Liesse et l'autoroute 15 (des Laurentides), au cours de la fin de semaine du 5 au 8 septembre 2025. Le Ministère anticipe une congestion considérable. Le secteur sera à éviter.

Entrave et gestion de la circulation

A-40 (Métropolitaine) – Entraves majeures du 2 au 5 septembre dans le secteur de l’échangeur Décarie (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) A-40 (Métropolitaine) – Entraves majeures du 2 au 5 septembre dans le secteur de l’échangeur des Laurentides (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermeture complète entre la sortie n o 65 - P.-É.-Trudeau / A-520 / R-117 / Aut. Côte-de-Liesse / Boul. Marcel-Laurin et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud. La circulation sera déviée sur la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse).

65 - et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud.

Fermetures par défaut, à compter de vendredi 23 h jusqu'à lundi 5 h :

Entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST en provenance du boulevard Cavendish ;

; Bretelle de l'A- 520 EST vers l'A-40 (Métropolitaine) EST;

vers l'A-40 (Métropolitaine) EST; Entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST en provenance du boulevard Marcel-Laurin;

Bretelle de l'A-40 (Métropolitaine) EST vers l'A-15 (Décarie) SUD;

Bretelle de l'A-15 (Décarie) NORD vers l'A-40 (Métropolitaine) EST;

Entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST à la hauteur de l'avenue Sainte-Croix ;

; Sortie n o 68 - Rue Stinson / Ch. Rockland / Boul. de l'Acadie de l'A-40 (Métropolitaine) EST;

68 - de l'A-40 (Métropolitaine) EST; Bretelle de l'A-40 (Métropolitaine) EST vers l'A-15 (des Laurentides) NORD;

Sortie no 71 - R-335 / Boul. St-Laurent / Rue St-Denis de l'A-40 (Métropolitaine) EST.

À NOTER :

Les itinéraires facultatifs suivants sont suggérés : autoroutes 13 et 440, autoroute 20 ou autoroute 30.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, cette fermeture sera reportée.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724