Autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est : un secteur à éviter du 10 au 13 juillet 2026

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que des travaux d'asphaltage nécessiteront la fermeture complète de l'autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est, entre l'échangeur de la Côte-de-Liesse et l'autoroute 15 (des Laurentides), au cours de la fin de semaine du 10 juillet 2026. Le Ministère anticipe une congestion considérable. Le secteur sera à éviter.

Entrave et gestion de la circulation

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est

A-40 (Métropolitaine) EST - Secteur échangeur Décarie – 10 au 13 juillet 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) A-40 (Métropolitaine) EST - Secteur échangeur des Laurentides – 10 au 13 juillet 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture complète entre la sortie n o 65 (P.-É.-Trudeau / A-520 / R-117 / Aut. Côte-de-Liesse / Boul. Marcel-Laurin) et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud. Circulation déviée sur la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse). Itinéraire facultatif : autoroute 13 (Chomedey) en direction nord, autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) en direction est et autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud.

65 (P.-É.-Trudeau / A-520 / R-117 / Aut. Côte-de-Liesse / Boul. Marcel-Laurin) et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud.

Fermetures par défaut, à compter de vendredi 23 h jusqu'à lundi 5 h :

Entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST en provenance du boulevard Cavendish;

Bretelle de l'A-520 EST vers l'A-40 (Métropolitaine) EST;

Entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST en provenance du boulevard Marcel-Laurin;

Bretelle de l'A-40 (Métropolitaine) EST vers l'A-15 (Décarie) SUD;

Bretelle de l'A-15 (Décarie) NORD vers l'A-40 (Métropolitaine) EST;

Entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST à la hauteur de l'avenue Sainte-Croix;

Sortie n o 68 (Rue Stinson / Ch. Rockland / Boul. de l'Acadie) de l'A-40 (Métropolitaine) EST;

68 (Rue Stinson / Ch. Rockland / Boul. de l'Acadie) de l'A-40 (Métropolitaine) EST; Bretelle de l'A-40 (Métropolitaine) EST vers l'A-15 (des Laurentides) NORD;

Sortie no 71 (R-335 / Boul. St-Laurent / Rue St-Denis) de l'A-40 (Métropolitaine) EST.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour Information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]