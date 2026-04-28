Autoroute 40 (Félix-Leclerc), entre Terrebonne et L'Assomption - Début des travaux d'asphaltage de la chaussée, le 4 mai

LAVAL, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le début des travaux d'asphaltage et de réfection de ponceaux de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction est, entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341 (montée de l'Épiphanie, boulevard Louis-Philippe-Picard) et en direction ouest, de la route 341 jusqu'à l'ouest du pont Benjamin-Moreau, dès le 4 mai prochain. Ce chantier, qui se déroulera en 2026 et en 2027 (avec une pause hivernale), permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route.

Autoroute 40 – Asphaltage entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Gestion de la circulation

Réalisés principalement durant la nuit, afin d'en limiter les répercussions sur le réseau routier, ces travaux entraîneront les entraves suivantes :

Fermetures partielles et complètes de tronçons de l'autoroute 40, en direction est ou en direction ouest; Lors des fermetures, la circulation pourrait être déviée sur la voie de desserte ou sur la chaussée opposée de l'autoroute (i.e. à contresens), afin de maintenir au moins une voie ouverte par direction.

Fermetures complètes de bretelles d'accès.

La limite de vitesse pourrait être réduite à 70 km/h dans la zone de chantier, pendant les fermetures.

Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724