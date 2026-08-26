Autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Saint-Cuthbert - État de situation sur les travaux de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc)

SAINT-JÉRÔME, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux visant à remplacer le ponceau sous la chaussée de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction ouest, à Saint-Cuthbert, progressent bien et se termineront au cours des prochaines heures.

Ensuite, au cours de la journée de jeudi, le remplacement du ponceau en direction est s'amorcera. Pendant toute la durée de ces interventions, la circulation sera maintenue à raison d'une voie par direction, aménagée sur la chaussée opposée. La vitesse demeurera à 70 km/h dans la zone des travaux.

Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier.

Le Ministère tient à remercier les usagers pour leur coopération des derniers jours, et rappelle qu'il déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 d'ici le congé de la fête du Travail.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Faits saillants

Le Ministère est en lien avec les partenaires municipaux du secteur et continuera de les informer lorsque nécessaire.

En plus des inspections et des interventions d'entretien régulier, d'autres interventions sont prévues à court terme sur l'autoroute 40 dans le secteur de Lanaudière afin de renforcer l'état de certains ponceaux. Ces travaux s'inscrivent dans une démarche préventive visant à préserver l'intégrité des infrastructures et à maintenir le réseau sécuritaire. Le Ministère s'assurera de communiquer aux usagers, en temps opportun, les renseignements relatifs à la nature et aux échéanciers de ces interventions, afin de faciliter la planification de leurs déplacements.



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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]