Fermetures partielles du pont Pierre-Laporte pendant les nuits du 26 au 31 août

QUÉBEC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le pont Pierre-Laporte sera fermé partiellement pendant les nuits du 26 au 31 août, une direction à la fois, afin de réparer la chaussée et ainsi améliorer le confort de roulement.

La réalisation de ces opérations étant tributaire de conditions météorologiques favorables, la planification pourrait être modifiée. Ainsi, la direction des fermetures et les heures pourraient changer. Afin de connaître les entraves en vigueur et les mises à jour liées à ces travaux, la population est invitée à consulter Québec 511, avant de se déplacer dans le secteur des ponts, et à télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Entraves prévues

Fermeture de deux voies sur trois sur le pont Pierre-Laporte, en direction nord

Mercredi 26 août, de 21 h à 5 h le lendemain;

Jeudi 27 août, de 22 h à 5 h le lendemain;

Vendredi 28 août, de 22 h à 7 h le lendemain.

La sortie nº 132 (boul. Champlain) de l'autoroute 73 en direction nord sera fermée complètement mercredi et jeudi, selon l'horaire indiqué.

Détour : autoroute 73 en direction nord, avenue de Rochebelle en direction sud, boulevard Hochelaga en direction ouest, bretelle d'accès située en face de la rue Gabriel-Dumont, autoroute 73 en direction sud, puis sortie vers le boulevard Champlain.

Fermeture de deux voies sur trois sur le pont Pierre-Laporte, en direction sud

Samedi 29 août, de 22 h à 7 h le lendemain;

Dimanche 30 août, de 22 h à 5 h le lendemain;

Lundi 31 août, de 21 h à 5 h le lendemain.

L'accès au pont en provenance du boulevard Champlain sera fermé complètement samedi et dimanche, selon l'horaire indiqué.

Détour : autoroute 73 en direction nord, avenue de Rochebelle en direction sud, boulevard Hochelaga en direction ouest, bretelle d'accès située en face de la rue Gabriel-Dumont, puis autoroute 73 en direction sud.

La limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les travaux.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]