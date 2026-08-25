Fermeture de l'autoroute 15 (Décarie) en direction nord du 28 au 31 août 2026

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 15 (Décarie) sera fermée en direction nord, du 28 au 31 août 2026. Cette fermeture est requise pour effectuer des réparations de poutres aux ponts d'étagement des rues Des Jockeys et Ferrier.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 15 (Décarie) en direction nord – Fermeture entre les rues Jean-Talon et Paré du 28 au 31 août 2026

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture de l'autoroute 15 (Décarie), en direction nord, entre la sortie n o 69 (Jean-Talon) et l'entrée menant de la rue Paré vers l'autoroute 15, en direction nord.

69 (Jean-Talon) et l'entrée menant de la rue Paré vers l'autoroute 15, en direction nord. Fermeture de l'entrée menant du boulevard Édouard-Montpetit vers l'autoroute 15, en direction nord.

À noter que le pont Samuel-De Champlain sera fermé en direction nord (vers Montréal) pendant la même période. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]