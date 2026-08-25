Mobilité Montréal annonce les chantiers routiers majeurs de l'automne 2026 dans la région métropolitaine de Montréal

La réparation des ponts d'étagement, ainsi que les travaux d'asphaltage et de drainage sur l'A-640 entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Blainville (ministère des Transports et de la Mobilité durable);

Les travaux d'infrastructure sur la rue Saint-Denis dans le secteur du CHUM (Ville de Montréal);

Les travaux d'infrastructure sur la route de l'Aéroport à Longueuil (Ville de Longueuil).

Les entraves associées aux chantiers actifs n'auront pas lieu toutes en même temps, mais seront réparties tout au long des prochains mois. Pour atténuer les répercussions des fermetures sur la circulation, plusieurs travaux sont planifiés durant les nuits et les fins de semaine, soit lorsque la circulation sur le réseau est plus faible. Une planification concertée des entraves se fait en continu par les partenaires de Mobilité Montréal afin d'éviter la fermeture de plusieurs axes stratégiques simultanément.

Principaux secteurs à surveiller cet automne

Le Sud-ouest de l'Île de Montréal, où des interventions sont prévues sur le pont Victoria, ainsi que sur ses approches, sur la rue Bridge. Des travaux sont en cours sur l'A-10 (Bonaventure) et des fermetures occasionnelles de nuit sont prévues sur la R-136 (tunnels Ville-Marie et Viger). Enfin, une fermeture complète du pont Samuel-De Champlain en direction nord est planifiée durant la fin de semaine du 28 août.

Le centre-ville de Montréal, où plusieurs chantiers se poursuivent sur le réseau municipal, notamment la réhabilitation des égouts sur la rue Guy, ainsi que les travaux d'infrastructure dans le secteur de la station de métro Berri-UQAM.

Le centre et est de l'Île avec notamment la poursuite de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le prolongement de la ligne bleue du métro et la réfection du passage inférieur sur la rue Papineau (entre le boulevard Rosemont et la rue Saint-Grégoire).

Il est possible de consulter les détails des principales entraves planifiées sur le site Web de Mobilité Montréal.

Événement d'envergure internationale

Au-delà des chantiers routiers, l'automne sera également marqué par la tenue des Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026. En septembre, cet évènement majeur nécessitera des fermetures importantes autant sur le réseau municipal qu'autoroutier, notamment :

La fermeture complète de l'autoroute10 (Bonaventure), vers le centre-ville, les 19, 20, 21 et 22, entre 6 h 30 et 16 h 30.

La fermeture complète du pont Samuel-De Champlain, en direction de Montréal, les 26 et 27 septembre en matinée.

Les fermetures prévues avant et durant l'évènement sont disponibles sur les cartes interactives du promoteur, et celle de Québec 511. www.montreal2026.org/planifiez-vos-deplacements; www.quebec511.info.



La population est invitée à planifier ses déplacements et à privilégier le transport collectif et actif lorsque cela est possible. Un titre de transport spécial Mondiaux Cyclisme, Tous modes ABC, sera disponible lors des Championnats du Monde Route UCI.

Afin de faciliter les déplacements durant les journées de compétition des 21 et 22 septembre, un stationnement incitatif gratuit sera mis à la disposition du public au stationnement Chevrier, à Brossard. Des navettes gratuites assureront la liaison vers la station Du Quartier du REM entre 6 h et 10 h ainsi qu'entre 15 h 30 et 19 h. Cette mesure vise à encourager l'utilisation du transport collectif et à réduire les répercussions des fermetures routières sur les déplacements

Faits saillants

Mobilité Montréal est un regroupement d'une vingtaine de partenaires qui collaborent pour atténuer les répercussions des chantiers routiers sur la circulation.

Ce printemps et cet été, plus de 345 entraves à la circulation ont pu être évitées grâce au travail de coordination entre les partenaires.

La nouvelle ligne d'autobus 901-Taschereau du Réseau de transports de Longueuil (RTL) est maintenant en service, afin d'offrir des déplacements plus directs et plus simples le long du boulevard Taschereau. Elle marque le coup d'envoi du programme BUS+, qui vise à bonifier l'efficacité et l'attractivité du réseau d'autobus à l'échelle métropolitaine et qui s'inscrit dans le Plan stratégique de développement de l'ARTM.

Pour toute question en lien avec un chantier en particulier, nous vous invitons à communiquer directement avec l'entité responsable.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durableTél. : Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724