Autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie - Fin des travaux de remplacement des ponceaux

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la levée des entraves sur l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville.

Depuis la nuit dernière, la circulation est pleinement rétablie à raison de deux voies disponibles par direction. Les travaux de remplacement des ponceaux sous l'autoroute se sont bien déroulés, ce qui a permis la réouverture des voies plus tôt qu'anticipé.

Par ailleurs, les interventions de réparation de la chaussée sur le pont situé sur l'autoroute 40, à Saint-Cuthbert, sont également terminées. La circulation est également rétablie dans les deux directions, et l'accès aux entrées et sorties de l'autoroute dans ce secteur est de nouveau possible.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur patience et leur collaboration tout au long de la réalisation de ces travaux.

