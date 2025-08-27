Autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie - Début des travaux de mise en place d'un nouveau ponceau

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population du début des travaux visant à remplacer le ponceau situé sous l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville.

Les travaux prévoient l'installation d'un ponceau de plus grande dimension, traversant les deux voies dans chaque direction.

Les interventions, d'une durée d'environ 4 à 5 semaines, seront réalisées de 7 h à 19 h, 7 jours sur 7, et se dérouleront en deux phases :

La première phase débute aujourd'hui sur la chaussée en direction ouest;

La deuxième phase sera par la suite effectuée, sur la chaussée en direction est.

Pendant les travaux, la circulation sera maintenue sur une seule voie par direction et la limite de vitesse variera entre 50 et 80 km/h. Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l'autoroute 20.

Le Ministère est conscient des désagréments occasionnés par cette entrave et déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 dans les meilleurs délais.

Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Faits saillants

Le nouveau ponceau sera en béton préfabriqué, d'une largeur de 1200 mm et d'une longueur totale de 70 mètres. Il est constitué de sections de 2,5 mètres, reliées entre elles par des joints en caoutchouc.

La dernière inspection sur ce ponceau a eu lieu en juin dernier.

