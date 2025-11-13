Autoroute 20, entre Sainte-Julie et Belœil - Le gouvernement annonce que les travaux de la voie réservée sont terminés

LONGUEUIL, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Belœil, est maintenant prête. Les autobus, les taxis et les covoitureurs (deux personnes et plus) peuvent désormais circuler sur cette voie de 13 km qui leur est consacrée.

Le ministre de la Justice et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, et la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, sont heureux d'en faire l'annonce au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Cette nouvelle voie commence peu après l'échangeur des autoroutes 20 et 30 et se poursuit pour atteindre la rivière Richelieu. Elle est entièrement ouverte depuis le 7 novembre et le demeurera jusqu'à la reprise du chantier au printemps 2026. À ce moment, les travaux d'ajout d'une voie supplémentaire à droite de l'autoroute, entre les sorties no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de-Belœil, entraîneront une déviation temporaire vers la voie réservée. D'autres interventions d'amélioration, dont le réaménagement des bretelles no 112 et no 113 et la reconfiguration des voies de circulation sur le pont Arthur-Branchaud pour y aménager une troisième voie, s'ajouteront ensuite, et se poursuivront jusqu'en 2027.

Citations

« Notre gouvernement a pour objectif d'atténuer la congestion, d'accroître la sécurité sur son réseau routier et de réduire l'empreinte écologique des transports. C'est dans cet esprit qu'a été aménagée une voie réservée sur l'autoroute 20, un axe stratégique reliant Montréal à la Rive-Sud. Je suis heureux que les citoyens puissent déjà bénéficier de cette nouvelle infrastructure. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« En Montérégie, on avance avec des gestes concrets pour améliorer la vie des gens. En facilitant les déplacements et en encourageant le transport collectif, cette voie réservée contribue directement à rendre la mobilité plus durable. C'est une réalisation qui va simplifier le quotidien et réduire la congestion. Au fond, on le fait pour que les Québécois gagnent en qualité de vie, chaque jour. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Nous nous étions engagés à élargir l'autoroute 20 entre Sainte-Julie et Belœil afin d'améliorer la fluidité de la circulation pour les gens de la vallée du Richelieu. C'est maintenant chose faite. D'autres améliorations suivront au cours de l'année prochaine dans le but de diminuer les entrecroisements entre Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Belœil. Voilà une autre bonne nouvelle pour la mobilité durable dans la région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et député de Borduas

« Pour de nombreux résidents de ma circonscription, les déplacements quotidiens vers Montréal font partie de la routine. Chaque amélioration qui permet de gagner du temps, ou de rendre le trajet plus prévisible ou plus confortable a une incidence réelle dans leur vie. C'est ce que représente cette voie réservée : une façon concrète de soutenir ceux qui choisissent le transport collectif ou le covoiturage. Je suis très heureuse de voir ce projet franchir cette étape, et je tiens à remercier les citoyens pour leur patience tout au long des travaux. »

Suzanne Roy, députée de Verchères

Faits saillants

Les bonifications apportées à l'autoroute 20 visent principalement à : améliorer la fluidité de la circulation en direction est, par l'ajout d'une voie réservée; réduire le voiturage en solo en offrant un gain de temps aux adeptes du transport collectif et du covoiturage; améliorer le bilan en sécurité en diminuant la congestion et les zones d'entrecroisement; augmenter la durée de vie de la chaussée de ce tronçon autoroutier, des interventions ayant également été réalisées sur la dalle et la chaussée.

Les travaux ont commencé en mai 2023, et l'ensemble des améliorations seront terminées à la fin de 2027.

Ce projet représente un investissement de 172,6 M$.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable