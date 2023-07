Autoroute 15 à La Prairie : période de travaux intensifs durant la fin de semaine du 5 août

LONGUEUIL, QC, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une période de travaux intensifs est prévue durant la fin de semaine du 5 août pour l'entretien de la chaussée de l'autoroute 15 à La Prairie. Des entraves sont à prévoir et pourraient ainsi générer des épisodes de congestion entre Brossard et Candiac. Les usagers en direction du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle sont invités à privilégier les autoroutes 10 et 30 pour contourner le secteur des travaux.

Gestion de la circulation durant la fin de semaine du 5 août

Sur l'autoroute 15, entre les boulevards Matte à Brossard et Montcalm à Candiac

Fermeture de deux voies sur trois le jour en direction sud , selon l'horaire suivant :

, selon l'horaire suivant : Samedi 5 août, de 7 h à 21 h



Dimanche 6 août, de 7 h à 21 h

Pour la sécurité des travailleurs, le respect de la limite de vitesse et de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Des fermetures complètes de l'autoroute, dans l'une ou l'autre des directions, pourraient également être mises en place durant les nuits de la fin de semaine et seront confirmées ultérieurement le cas échéant. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511 pour s'informer sur les entraves.

Il est aussi possible de s'abonner à l'infolettre de Mobilité Montréal pour connaître les fermetures majeures de fin de semaine et rester à l'affût des mesures d'atténuation mises en place dans la grande région métropolitaine de Montréal.

