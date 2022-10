La mise en œuvre rapide de Tecsys aux multiples points de contact, accélérée numériquement, est le moyen le plus rapide de débloquer les capacités de commerce unifié grâce à son logiciel de gestion des commandes omnicanal.

Montréal, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui le lancement du chemin le plus rapide du secteur vers le commerce unifié grâce à sa méthodologie de mise en œuvre rapide d'Omni™ OMS , son robuste système de gestion des commandes nuage natif. La méthodologie de mise en œuvre, d'une durée de six semaines, tire parti des intégrations prêtes à l'emploi, des accélérateurs opérationnels, notamment l'éducation, la formation et la collaboration client/fournisseur modélisée.

Omni™ OMS de Tecsys est l'offre SaaS tout-en-un qui permet un commerce unifié pour certaines des marques les plus prééminentes au monde. Ce logiciel sert de noyau pour l'orchestration des commandes omnicanales et les capacités d'exécution telles que l'enlèvement en magasin et sur le trottoir, l'expédition à partir du magasin et l'expédition à domicile, entre autres canaux d'exécution, afin de créer des expériences d'achat transparentes. Alors que le commerce électronique et la vente au détail en personne continuent de converger, les propriétaires de marques adoptent progressivement une stratégie de gestion de la distribution de bout en bout, capable d'acheminer des combinaisons complexes de gestion des commandes. Omni™ OMS de Tecsys s'appuie sur les meilleures pratiques du secteur, de sorte qu'il est désormais en mesure de fournir cette valeur en un temps record de six semaines.





« Il est clair que les opérations de vente au détail cloisonnées ont une date d'expiration, et que ceux qui adoptent une approche de commerce unifié ont un avantage sur les retardataires de l'orchestration numérique », déclare Adam Krajewski, vice-président des services professionnels chez Tecsys. « Cela dit, nous comprenons que la transformation numérique est perturbatrice par nature. Nous y sommes très sensibles et nous avons conçu une approche de mise en œuvre qui apporte de la valeur plus rapidement et permet au client de fonctionner à un niveau plus sophistiqué en quelques mois. Lorsque vous achetez Omni™ OMS, vous achetez la richesse de l'expérience de la chaîne d'approvisionnement que Tecsys possède dans le monde entier, en accord avec les exigences de la vente au détail moderne ».

Cette méthodologie de mise en œuvre rapide peut être adaptée aux besoins du client et à l'allocation des ressources. Le cadre de travail donne aux clients de Tecsys la certitude que leur écosystème peut être mis en place et fonctionner conformément à leurs besoins commerciaux, en tirant parti de l'expertise de chaque partie pour accélérer la création de valeur.

Omni™ OMS peut non seulement se targuer de la mise en œuvre la plus rapide de sa catégorie de logiciels, mais il fait également partie de la suite de solutions de Tecsys, un portefeuille carrément axé sur l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. Les fonctionnalités avancées prêtes à l'emploi permettent aux propriétaires de marques de s'assurer un ancrage numérique dans leurs opérations logistiques grâce à une solution de chaîne d'approvisionnement de commerce unifié évolutive et de bout en bout mise en œuvre rapidement. Ils peuvent ensuite faire évoluer cette plateforme en fonction de l'échelle et de la complexité de leurs marchés en constante évolution.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com .

