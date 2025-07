Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures du pont de Québec les soirs et nuits du 14 au 17 juillet

QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de Québec sera fermé à la circulation pendant les soirées et les nuits du 14 au 17 juillet, chaque fois à compter de 19 h 30 jusqu'à 5 h 30 le lendemain. De plus, une seule voie par direction sera disponible sur le pont de Québec, les 15 et 16 juillet, de 5 h 30 à 19 h 30. Ces entraves sont nécessaires afin de procéder à la mise en service du pont d'étagement temporaire sur la route 175 et d'effectuer des tests sur le système de gestion dynamique des feux de voies du pont de Québec. Les interventions s'inscrivent dans le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Entraves : la déviation entrera en vigueur à compter du 18 juillet. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Gestion de la circulation

Pont de Québec

Du 14 au 17 juillet, chaque fois à compter de 19 h 30 jusqu'à 5 h 30 le lendemain

Fermetures complètes du pont de Québec dans les deux directions.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île). Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis .

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte et à prévoir plus de temps pour passer d'une rive à l'autre.

Les 15 et 16 juillet, de 5 h 30 à 19 h 30

Fermetures d'une voie sur trois du pont de Québec. Ainsi, une seule voie par direction sera disponible pendant cette période.

Route 175

Le 18 juillet, à compter de 5 h 30

La circulation de la route 175, au sud du chemin Saint-Louis, sera légèrement déviée sur un pont d'étagement temporaire au-dessus de la voie ferrée. Cette configuration sera en vigueur jusqu'en 2026.

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

