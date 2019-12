Autonomisation des jeunes et investissement dans la guérison et le mieux-être pour les communautés des Premières Nations

SASKATOON, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'étendue et la gravité des problèmes de santé et de santé mentale auxquels sont confrontées les Premières Nations au Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, et le chef de la Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN), Bobby Cameron, ont annoncé un financement qui appuiera un investissement communautaire dans l'autonomisation des jeunes, la guérison et le mieux-être.

Le Ministère versera 2,5 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour appuyer les dirigeants des Premières Nations de la Saskatchewan dans leur volonté d'aider les membres de leurs communautés à prévenir de nouveaux méfaits et décès chez leurs enfants et leurs jeunes. Cet investissement assurera la prestation de services en santé mentale et de programmes de prévention holistiques, communautaires, adaptés aux Premières Nations et axés sur les forces.

La FSIN se réjouit du financement annoncé puisqu'il facilitera le processus de guérison que doivent entreprendre de nombreuses communautés. Les fonds iront directement aux communautés et serviront à protéger la vie de la plus grande ressource : les enfants. Les dirigeants et les aînés des Premières Nations connaissent les pratiques exemplaires pour leurs enfants et ont vu les bienfaits du retour des jeunes au mode de vie traditionnel et culturel qui s'appuie sur les langues et l'apprentissage axé sur le territoire.

Tous ces aspects importants de l'identité des Premières Nations sont pris en compte dans la stratégie élaborée par les Premières Nations de la Saskatchewan. Ce financement aidera les Premières Nations à élaborer les plans qui répondront le mieux aux besoins de leurs collectivités et à examiner des solutions à court et à long terme fondées sur le mieux-être mental, émotionnel, physique et spirituel des membres des Premières Nations.

Services aux Autochtones Canada continue de travailler à réduire les taux élevés de gestes autodestructeurs dans certaines communautés des Premières Nations en appuyant diverses d'initiatives visant à promouvoir la vie et à prévenir les crises, comme la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones et le Fonds de l'espoir pour les jeunes.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est un service d'intervention téléphonique en cas de crise qui fournit en tout temps un soutien immédiat aux membres des Premières Nations. Ce service est adapté à la culture et offert dans les deux langues officielles et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktut. Ce service national gratuit comprend maintenant une nouvelle option de counseling par clavardage (espoirpourlemieuxetre.ca). Cette option est particulièrement intéressante pour les jeunes, qui peuvent préférer recevoir le counseling par Internet plutôt que par téléphone.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à appuyer les communautés et les dirigeants autochtones pour qu'ils mettent de l'avant des solutions qui promeuvent la vie et améliorent la santé spirituelle, physique et mentale. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir, cet investissement aura un effet quantifiable et positif sur la vie des enfants des Premières Nations en Saskatchewan. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Les chefs en assemblée de la FSIN ont demandé un financement pour fournir directement aux communautés des Premières Nations une aide immédiate qui leur permettra d'affronter à cette crise. Les dirigeants et les techniciens des Premières Nations savent comment répondre véritablement aux besoins de leurs communautés. Les Premières Nations savent sur quelles forces appuyer leurs démarches, comme la langue et la culture, les activités axées sur la terre, les initiatives par les pairs et le soutien communautaire. Elles connaissent les formations et certifications nécessaires, ainsi que le nombre de travailleurs communautaires requis. Ce financement contribuera à atténuer ces pressions et appuiera l'élaboration, par et pour les Premières Nations, d'un plan de mise en œuvre à grande échelle qui guidera les investissements futurs. »

Chef Bobby Cameron

Federation of Sovereign Indigenous Nations

Faits en bref

Faits se rapportant spécifiquement à la Saskatchewan :

SAC a versé plus de 32 millions de dollars en 2019-2020 spécifiquement pour les services en santé mentale et le soutien aux enfants et aux jeunes des Premières Nations de la Saskatchewan . Ces services et ce soutien comprennent le counseling en santé mentale, la thérapie équine, la guérison axée sur la terre, les évaluations psychologiques, le mentorat et le soutien offert par des aînés.

. Ces services et ce soutien comprennent le counseling en santé mentale, la thérapie équine, la guérison axée sur la terre, les évaluations psychologiques, le mentorat et le soutien offert par des aînés. En Saskatchewan , 12 équipes de mieux-être mental desservent 72 des 74 communautés de la Saskatchewan .

, 12 équipes de mieux-être mental desservent 72 des 74 communautés de la . En Saskatchewan , SAC a investi 1 140 000 $ dans 11 projets communautaires diversifiés qui visent à accroître les facteurs de protection, comme la résilience, et à réduire les facteurs de risque par la prévention, la sensibilisation, l'éducation et les interventions en cas de crise. Huit petits projets de formation sont également offerts aux communautés des Premières Nations indépendantes de la Saskatchewan pour soutenir la formation et la participation aux événements régionaux.

, SAC a investi 1 140 000 $ dans 11 projets communautaires diversifiés qui visent à accroître les facteurs de protection, comme la résilience, et à réduire les facteurs de risque par la prévention, la sensibilisation, l'éducation et les interventions en cas de crise. Huit petits projets de formation sont également offerts aux communautés des Premières Nations indépendantes de la pour soutenir la formation et la participation aux événements régionaux. En 2018-2019, la région de la Saskatchewan a investi plus de 53 millions de dollars pour relever les défis associés au mieux-être mental, notamment le suicide chez les jeunes. Les investissements de 2018-2019 s'inscrivent dans un effort régional concerté qui a permis d'augmenter le financement de plus de 34 millions de dollars au cours des 10 dernières années, ce qui représente une augmentation de 280 %.

Faits à l'échelle nationale :

Depuis 2016, de nouveaux investissements importants ont été réalisés dans le mieux-être mental, notamment pour financer la création de nouvelles équipes de mieux-être mental, appuyer le Fonds de l'espoir pour les jeunes, assurer une plus grande marge de manœuvre pour les services de santé non assurés (y compris le recours aux guérisseurs traditionnels), financer la santé mentale et le soutien culturel pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et leurs familles, et soutenir la prévention et le traitement de la toxicomanie.

En 2019-2020, le Programme de mieux-être mental de SAC prévoit environ 425 millions de dollars pour financer diverses initiatives de promotion de la vie et de prévention du suicide, comme la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits (en anglais seulement), la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones et le Fonds de l'espoir pour les jeunes.

La Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones aide les communautés inuites et des Premières Nations à réduire les taux de suicide élevés chez les jeunes Autochtones grâce à une approche communautaire axée sur les forces. Une vaste gamme de projets et d'initiatives ont été financés dans le cadre de cette stratégie depuis 2005.

Liens connexes

Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être

Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes Autochtones

Federation of Sovereign Indigenous Nations (en anglais seulement)

Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits (en anglais seulement)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca; Larissa Burnouf, Communications, Federation of Sovereign Indigenous Nations, Bureau : 306-665-1215, Cellulaire : 306-291-6864