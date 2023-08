Autonomie alimentaire et vitalité économique de nos régions - Québec octroie plus de 1,7 M$ pour le développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la signature de la première Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue 2022-2025 ainsi qu'un investissement de plus de 1,7 million de dollars.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre d'une tournée régionale.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) octroie une somme de 750 000 $, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) allouent à l'entente un montant de 450 000 $ chacun, tandis que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) accorde 80 000 $.

Cette première entente sectorielle en Abitibi-Témiscamingue agira comme un important levier pour le déploiement de projets bioalimentaires qui tiennent compte des particularités régionales.

Les quatre municipalités régionales de comté (MRC) de l'Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda ont également investi dans cette entente, portant le total des contributions financières à 2 105 000 $. L'engagement de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue dans la mobilisation des élus et dans l'accompagnement stratégique est important pour la mise en œuvre de cette entente.

Citations

« Je me réjouis de la mise en œuvre de cette nouvelle entente sectorielle et je salue le dynamisme du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est en tenant compte des spécificités régionales et en misant sur la concertation que nous pourrons réaliser des projets structurants, au bénéfice de la région et de notre autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fière de la conclusion de cette entente basée sur la collaboration entre notre gouvernement et les acteurs du milieu. La concertation est un facteur incontestable pour favoriser la vitalité des communautés. En tenant compte des spécificités du territoire et de ses habitants pour mettre en place des projets structurants, on s'assure de retombées significatives qui favoriseront le rayonnement de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En plus d'offrir des retombées de nature économique, ces initiatives de concertation régionale favorisent aussi la mobilisation des individus et ajoutent un sens à leur engagement. Je suis heureuse que nous puissions soutenir les acteurs régionaux concernés en matière de développement des compétences et de gestion des ressources humaines et je suis convaincue que cette nouvelle entente aura bien des incidences positives pour le dynamisme des communautés concernées. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les projets qui découleront de cette entente exprimeront la spécificité de notre région et contribueront à son essor ainsi qu'à son rayonnement. Je suis fier de ce soutien de notre gouvernement et je salue la mobilisation des partenaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Cette entente est un outil structurant et porteur pour le secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Notre région, du fait des spécificités qui lui sont propres, se devait de se doter d'une entente à sa couleur qui permettrait d'agir concrètement sur les enjeux vécus sur le terrain. La collaboration soutenue entre les MRC et les partenaires durant les derniers mois aura permis de dégager d'importants leviers financiers qui permettront l'élaboration d'une stratégie structurante de développement du secteur bioalimentaire et la mise en œuvre d'actions concrètes visant à répondre aux défis présents sur chacun des territoires de la région. »

Sébastien D'Astous, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et préfet de la MRC d'Abitibi

« Pour le CLD Abitibi, c'est une grande fierté d'assumer le rôle de mandataire pour cette entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire. Notre équipe est enthousiaste à l'idée de travailler sans relâche pour faire rayonner l'entente à travers l'ensemble de notre magnifique région. Nous sommes en action, en étroite collaboration avec nos partenaires, pour la mise en commun des plans de développement de la zone agricole. De plus, nous sommes engagés à travailler main dans la main avec les producteurs bovins afin de répondre de manière proactive aux enjeux liés à la production et à la commercialisation des viandes. Ensemble, nous aspirons à créer un avenir florissant pour le secteur bioalimentaire, renforçant ainsi notre position en tant que moteur économique de la région. »

Donald Rheault, président du Centre local de développement Abitibi

« L'investissement annoncé aujourd'hui démontre une volonté de contribuer de façon importante au développement régional, mais aussi une marque de confiance envers l'expertise de l'UQAT dans le domaine. Le projet de grandes cultures biologiques de l'UQAT représente une réponse globale à plusieurs enjeux contemporains. En développant les savoirs et les pratiques de pointe menant à une exploitation agricole écoresponsable, résiliente et rentable sur les territoires agroforestiers du monde entier, cette nouvelle filière positionnera l'Abitibi-Témiscamingue comme l'un des leaders de l'agriculture biologique à l'échelle provinciale, nationale et internationale. »

Vincent Rousson, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants

L'administration des sommes affectées à l'entente est sous la responsabilité du Centre local de développement Abitibi, selon les orientations du comité de gestion.

Les sommes injectées se détaillent comme suit :

MAPAQ : 750 000 $;



MAMH : 450 000 $;



MEIE : 450 000 $;



MESS : 80 000 $;



MRC d'Abitibi : 75 000 $;



MRC d'Abitibi-Ouest : 75 000 $;



MRC de La Vallée-de-l'Or : 75 000 $;



MRC de Témiscamingue : 75 000 $;



Ville de Rouyn-Noranda : 75 000 $.

: 75 000 $. L'entente sectorielle de l'Abitibi-Témiscamingue a pour principaux objectifs de :

Soutenir l'essor du secteur bioalimentaire par une mise en commun des enjeux territoriaux, régionaux et sectoriels qui avaient notamment été identifiés dans le Plan de développement de la zone agricole et d'autres plans de développement du territoire agricole.



Développer la production animale pour valoriser ce type d'activité et soutenir davantage la mise en marché des produits de la viande (production, abattage, commercialisation).



Soutenir l'essor du secteur bioalimentaire dans la région par l'identification des enjeux liés à la gestion de la main-d'œuvre et au rehaussement des compétences dans un contexte d'innovation et de mise en valeur du potentiel régional.



Soutenir l'Unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue et son projet de développement de la filière des grandes cultures biologiques dans la région.



Développer les entreprises bioalimentaires et améliorer leur compétitivité à travers le développement d'un écosystème bioalimentaire durable et innovant.



Favoriser la complémentarité territoriale en vue de soutenir des actions cohérentes et structurantes entre les territoires de la région.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected] ; Anis Telmat, Conseiller politique, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, Tél. : 438 881-6879, [email protected] ; Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 438 777-3777 ; Émilie Savard, Attachée politique, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 367 990-8473, [email protected] ; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072 ; Information ; Relations médias, Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca