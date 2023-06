Autonomie alimentaire durable - Québec octroie 15,5 M$ pour augmenter la productivité et l'écoresponsabilité de nos entreprises de transformation alimentaire

QUÉBEC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 15,5 millions de dollars à Inno-centre afin de favoriser une plus grande productivité et une croissance durable de nos entreprises de transformation alimentaire.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui, lors d'une visite de l'entreprise d'économie circulaire LOOP Mission, à Boisbriand.

L'aide accordée à Inno-centre permettra d'offrir des services-conseils de haut niveau à plus de 400 entreprises afin qu'elles puissent relever les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES). À terme, la valeur des services équivaudra à 37,2 millions de dollars et à plus de 71 000 heures d'accompagnement auprès des entreprises.

« Le secteur de la transformation alimentaire est un moteur économique de grande importance pour le Québec. Il se caractérise par un nombre élevé de petites et moyennes entreprises (PME) réparties sur l'ensemble du territoire. Avec cette aide financière, notre gouvernement offre à ces dernières un accompagnement de qualité pour les aider à augmenter leur capacité d'innover et à optimiser leurs stratégies d'affaires, des leviers nécessaires à l'atteinte de pratiques plus durables et d'une meilleure compétitivité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En investissant dans des initiatives comme celle-ci, nous contribuons à la fois à la vitalité économique du secteur bioalimentaire et à la lutte contre les changements climatiques. Je suis convaincu que cette subvention accordée à Inno-centre par notre gouvernement aidera les entreprises de transformation alimentaire à adopter des solutions permettant de réduire leurs émissions de GES et à prospérer, dans un contexte où elles sont de plus en plus conscientes de leurs responsabilités environnementales. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« De nos jours, nous attendons de nos entreprises non seulement qu'elles soient performantes et compétitives, mais également qu'elles participent à résoudre le principal enjeu auquel l'humanité est confrontée, les changements climatiques. Grâce à l'appui concerté du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Inno-centre aidera les PME du secteur de la transformation alimentaire à réaliser leurs visions d'affaires tout en intégrant des pratiques écoresponsables dans la perspective d'un développement économique prospère, durable et équitable. »

Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre

« LOOP Mission est née d'une vision ambitieuse : devenir le leader mondial en économie circulaire. Bien que notre mission première s'enracine dans la réduction globale des émissions de GES en limitant le gaspillage alimentaire, cela serait impossible sans avoir des pratiques d'affaires économiquement prospères et des opérations ultraperformantes. Ayant auparavant grandement bénéficié du programme d'Inno-centre, nous saluons cette initiative qui ne peut qu'accroître la compétitivité des entreprises agroalimentaires du Québec et l'impact positif sur leur monde. »

David Côté, cofondateur de LOOP Mission

L'industrie de la transformation alimentaire est un moteur économique notable pour le Québec. En 2022, des livraisons manufacturières de 36,7 milliards de dollars ont été générées par les 3 059 établissements sur le territoire.

Près des deux tiers des produits agricoles sont transformés par des entreprises du Québec et 85 % du panier d'épicerie est composé de produits transformés, ce qui fait de l'industrie un maillon important de la chaîne bioalimentaire.

Inno-centre accompagne les PME innovantes de divers secteurs et les jeunes entreprises technologiques en phase de commercialisation dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance et de performance.

Globalement, l'intervention d'Inno-centre se décline en deux volets :

Amélioration de la performance d'affaires et de la compétitivité en renforçant l'accompagnement dans la gestion optimale des ressources humaines;



Lutte contre les changements climatiques, notamment par la sensibilisation et l'accompagnement dans la démarche de quantification des GES et l'implantation de solutions de réduction des GES en entreprise.

La cible québécoise de réduction des émissions de GES est de 37,5 % sous le niveau de 1990 d'ici 2030. Selon sa cible préliminaire, Inno-centre vise à entraîner une réduction de 21 486 tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2027 grâce à son accompagnement auprès des entreprises.

L'aide financière accordée à Inno-centre s'inscrit en partie dans le cadre de l'action 1.8.1.1, « Accompagner les entreprises bioalimentaires dans l'intégration des enjeux climatiques », du Plan pour une économie verte 2030. Le projet comprend un volet d'accompagnement des entreprises de transformation alimentaire pour qu'elles intègrent les enjeux climatiques dans leurs décisions d'affaires et qu'elles implantent des solutions de réduction des émissions de GES dans leurs pratiques.

Rappelons que le 16 mai dernier, le gouvernement du Québec a investi 18 millions de dollars pour accompagner les entreprises du secteur de la transformation alimentaire, dont une somme de 1,5 million de dollars à Inno-centre pour l'optimisation de la capacité logistique visant la mise en place d'emballages alimentaires plus écoresponsables. Au total, c'est 17 M$ qui sont octroyés à l'organisme pour appuyer la croissance durable des entreprises.

