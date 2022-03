Autonomie alimentaire des territoires - LA DÉPUTÉE DE BERTHIER, CAROLINE PROULX ANNONCE QUE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN OBTIENT UN MONTANT DE 28,340 $ AFIN D'ÉLABORER UN PLAN DESTINÉ À AMÉLIORER SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce que la municipalité de Saint-Damien obtient un montant de 28,340 $ afin de l'aider à élaborer un plan destiné à améliorer son autonomie alimentaire. Pour ce faire, la municipalité de Saint-Damien mettra sur pied un plan de développement de communautés nourricières (PDCN). Favoriser un grand nombre d'ateliers participatifs, déterminer des actions dotées d'indicateurs SMART et renforcer la capacité de la municipalité à se nourrir localement, sainement et durablement afin d'atteindre une plus grande autonomie alimentaire.

L'élaboration d'un PDCN se réalise en plusieurs étapes. La première consiste à réaliser un portrait et un diagnostic du système alimentaire local. Ces connaissances permettent ensuite de se doter d'une vision d'avenir commune et d'élaborer un plan d'action pour atteindre les objectifs. La réalisation d'un PDCN vise une plus grande autonomie alimentaire, notamment par le démarrage de nouvelles entreprises agricoles urbaines. Les projets retenus sont représentatifs des différentes réalités géographiques, démographiques et socioéconomiques du Québec. Ils sont en effet répartis dans cinq régions administratives et ils sont portés par des communautés de différentes tailles, passant de moins de 5 000 habitants à plus de 100 000. L'aide financière provient du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

« Je me réjouis de l'intérêt du milieu municipal pour la planification de son système alimentaire en vue de favoriser l'achat local, la sécurité alimentaire et une plus grande autonomie alimentaire. Notre gouvernement reconnaît le rôle de l'agriculture urbaine et de proximité ainsi que ses nombreux bénéfices pour l'économie locale et l'autonomie alimentaire. De plus, cette pratique contribue à l'embellissement urbain ainsi qu'à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ce faisant, elle ouvre une formidable vitrine sur l'agriculture d'ici. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis très fière que la municipalité de Saint-Damien s'engage à soutenir une alimentation de proximité et une plus grande autonomie alimentaire locale, avec l'aide de votre gouvernement. La démarche lui permettra de planifier son activité agricole en dressant un inventaire des lieux propices à l'agriculture; en posant un diagnostic de son système alimentaire; en se donnant une vision concertée; et en établissant un plan d'action pour assurer la mise en valeur de sa communauté nourricière. L'autonomie alimentaire contribue au développement durable de notre économie et au bien-être des communautés, dans Berthier comme dans le Québec tout entier; Je souhaite un franc succès à la municipalité de Saint-Damien. »

Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

Faits saillants

Les municipalités, les arrondissements et les communautés autochtones pourront bénéficier :

d'une aide financière pouvant couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour la réalisation des mandats, et ce, jusqu'à concurrence de 40 000 $ par projet;

d'un soutien technique et professionnel des conseillers du Ministère.

