TORONTO , le 12 févr. 2026 /CNW/ - AutoHebdo a dévoilé aujourd'hui les gagnants des prix AutoHebdo 2026, qui mettent en lumière les meilleurs véhicules à acheter au Canada, tels que choisis par les plus grands experts automobiles du pays. Ces prix viennent simplifier un marché saturé de choix en distinguant les modèles qui établissent la référence en matière d'excellence dans chaque grand segment, aidant ainsi les Canadiens à prendre des décisions d'achat plus éclairées et confiantes.

« AutoHebdo est la plateforme la plus vaste et la plus digne de confiance des sites web dédiés à la vente automobile au Canada, et tout ce que nous faisons vise à accompagner les Canadiens tout au long de leur parcours d'achat », a déclaré Jodi Lai, rédactrice en chef d'AutoHebdo. « Les prix AutoHebdo offrent aux acheteurs des recommandations impartiales, formulées par des experts en qui ils peuvent avoir confiance. »

Considérés comme les prix automobiles les plus complets au pays, les prix AutoHebdo couvrent 28 catégories. Les gagnants sont sélectionnés par un jury indépendant composé de plus de 20 journalistes automobiles provenant d'un peu partout au Canada. Les membres du jury sélectionnent les véhicules qu'ils recommanderaient à leur propre famille et à leurs amis.

Les véhicules primés se démarquent par un rendement global exceptionnel. L'équipe de chroniqueurs d'AutoHebdo évalue des critères concrets et pertinents pour les consommateurs, notamment la valeur, la praticité, la convivialité, les performances, la sécurité, l'innovation et l'excellence globale. Bien que tous les véhicules offerts sur le marché soient admissibles, seuls ceux qui repoussent véritablement les standards se voient décerner un prix AutoHebdo.

« Avec autant de modèles compétitifs sur le marché, choisir le bon véhicule peut rapidement devenir déroutant », a ajouté Mme Lai. « Les prix AutoHebdo permettent de faire le tri, en offrant aux Canadiens un point de départ fiable pour leurs recherches en vue de l'achat de leur prochain véhicule. »

Des camionnettes et VUS aux véhicules électriques et hybrides, en passant par les familiales, les sportives et bien plus encore, les prix AutoHebdo 2026 récompensent les meilleurs véhicules pour chaque type de conducteur et de style de vie, confirmant leur statut de prix automobiles les plus fiables et influents au Canada*.

Meilleure voiture de l'industrie Honda Civic / Civic Hybride Meilleur VUS de l'industrie Toyota RAV4 Meilleure camionnette de l'industrie Ford Maverick / Maverick Hybride Meilleure véhicule vert de l'industrie Hyundai Ioniq 9 Marque automobile la plus fiable au Canada Toyota Meilleure petite voiture Honda Civic / Civic Hybride Meilleure berline familiale Toyota Camry Meilleure familiale Audi A6 Allroad / RS 6 Avant Meilleure voiture compacte de luxe BMW Série 4 / i4 Meilleure grande voiture de luxe BMW Série 5 / Série 5 PHEV / i5 Meilleure voiture de performance grand public Mazda MX-5 Meilleure voiture de performance haut de

gamme Porsche 911 Meilleur VUS sous-compact Subaru Crosstrek Meilleur VUS compact Toyota RAV4 Meilleur VUS intermédiaire Hyundai Ioniq 9 Meilleur VUS pleine grandeur Chevrolet Suburban / Tahoe Meilleur VUS sous-compact de luxe BMW X1 Meilleur VUS compact de luxe BMW X3 Meilleur VUS intermédiaire de luxe Porsche Cayenne / Cayenne E-Hybride Meilleur VUS pleine grandeur de luxe Cadillac Escalade / Escalade IQ Meilleure minifourgonnette Toyota Sienna Meilleur camion compact / intermédiaire Ford Maverick / Maverick Hybride Meilleur camion pleine grandeur Ford F-150 / F-150 Hybride / F-150

Lightning Meilleur véhicule électrique grand public Hyundai Ioniq 9 Meilleur véhicule électrique de luxe Lucid Gravity Meilleur véhicule hybride Toyota Prius Meilleur véhicule hybride rechargeable Toyota Prius PHEV Meilleur véhicule d'aventure Toyota 4Runner TRD Pro

Pour en savoir plus sur les lauréats des Prix AutoHebdo 2026 et sur le processus d'évaluation, visitez : autohebdo.net/prix

À propos d'AutoHebdo

AutoHebdo est la plateforme dédiée à la vente automobile la plus importante et la plus digne de confiance au Canada. Offrant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion, AutoHebdo propose des centaines de milliers de véhicules à vendre aux Canadiens d'un océan à l'autre. La plateforme reçoit plus de 25 millions de visites par mois, et l'application AutoHebdo a été téléchargée par plus de 7 millions de Canadiens.

Les visiteurs peuvent acheter ou vendre des voitures, des camions ou d'autres véhicules motorisés rapidement, facilement et en toute confiance. Les acheteurs peuvent effectuer des recherches selon le modèle, la marque, la couleur et la localisation géographique afin de trouver l'offre qui leur convient. AutoHebdo est également une destination de choix pour la recherche et le divertissement automobile, proposant des nouvelles, des essais, des vidéos et des balados réalisés par des journalistes automobiles primés. Suivez AutoHebdo sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.

* Prix automobiles les plus dignes de confiance et les plus influents dans le processus de décision d'achat (résultat le plus élevé parmi les options proposées), selon l'étude Ipsos Automotive Awards Research 2023.

** La marque automobile la plus digne de confiance au Canada est la seule catégorie pour laquelle nos experts ne votent pas. Ce prix découle d'un sondage mené auprès des consommateurs canadiens par un tiers. Il s'agit des résultats d'une étude réalisée par AutoHebdo du 3 au 5 novembre 2025, auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens en ligne, membres du Angus Reid Forum. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

SOURCE AutoHebdo

Les demandes des constructeurs (OEM) et des médias doivent être acheminées à [email protected] et [email protected].