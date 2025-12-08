Selon les données d'AutoHebdo sur les véhicules les plus recherchés de 2025, les Canadiens préfèrent les véhicules pratiques et économiques aux modèles de luxe.

TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Les toutes dernières données publiées aujourd'hui par AutoHebdo, la place d'affaires automobile en ligne la plus vaste et la plus réputée au Canada, révèlent la préférence des Canadiens pour l'abordabilité sur le luxe, un revirement certainement dû à la conjoncture économique. Les véhicules les plus recherchés et les plus vendus sur AutoHebdo.net révèlent une tendance qui se maintient depuis le début de 2025: les véhicules pratiques et utilitaires restent les plus prisés, et nombreux sont les acheteurs qui se tournent vers des modèles économiques à conduire au quotidien plutôt que vers des marques de luxe.

La hausse des taux d'intérêt, la fluctuation des prix, les retards de chaîne d'approvisionnement et les nouveaux droits de douane à l'échelle mondiale exercent une pression sur le marché automobile et jettent un certain froid. C'est très certainement ce qui explique le déclin de l'intérêt pour les modèles de luxe dans les classements, le nombre de recherches de produits de luxe sur la place d'affaires ayant chuté de 11 % par rapport à l'an dernier.

Top 10 des modèles les plus recherchés en 2025 Top 10 des modèles les plus vendus en 2025 1. Ford F-150 1. Ford F-150 2. Toyota RAV4 2. Toyota RAV4 3. Honda Civic 3. Honda CR-V 4. Ford Mustang 4. Dodge Ram 1500 5. Chevrolet Corvette 5. Honda Civic 6. Porsche 911 6. Nissan Rogue 7. BMW Série 3 7. Ford Escape 8. Honda CR-V 8. Toyota Corolla 9. Toyota Tacoma 9. Hyundai Elantra 10. Mercedes-Benz Classe C 10. GMC Sierra 1500

Ça ne se dément pas, les Canadiens préfèrent les modèles les plus pratiques comme le Ford F-150, le Toyota RAV4 et la Honda Civic, qui arrivent en tête des véhicules les plus recherchés. Le classement des véhicules les plus vendus suit la même tendance avec en tête le Ford F-150, le Toyota RAV4 et le Honda CR-V.

Si les moteurs de recherche révèlent que les véhicules de performance et de prestige comme le Ford Mustang, la Chevrolet Corvette et la Porsche 911 continuent de susciter beaucoup d'intérêt, les ventes ne se matérialisent pas. Aucun modèle de luxe n'a su se hisser au classement des véhicules les plus vendus, les marques populaires et les segments pratiques tels que les VUS et les camions dominant concrètement les décisions d'achat des Canadiens.

Sauf quelques changements mineurs, les deux palmarès n'ont pas vraiment changé depuis 2024, ce qui confirme et explique la préférence des Canadiens pour des véhicules pratiques et abordables.

« En analysant les millions de recherches et d'annonces qui transitent chaque année sur la place d'affaires, nous sommes à même de dégager les tendances qui définiront l'achat automobile au Canada », explique Thomas Krauße, chef du marketing chez AutoHebdo. « Après une année pleine de rebondissements sur le marché automobile canadien, il n'est pas surprenant que l'abordabilité soit en tête des préoccupations des acheteurs. Même s'ils s'attardent sur des modèles de rêve durant leur magasinage, les réalités financières les obligent à faire un choix beaucoup plus pratique.

Tendances automobiles

La recherche d'AutoHebdo cette année s'est penchée sur la réaction des Canadiens face à la conjoncture économique épineuse actuelle. Principales observations:

Les prix redéfinissent les priorités

En 2025, l'acheteur canadien naviguait un marché automobile façonné par les droits de douane américains, les droits réciproques du Canada et les fluctuations de disponibilité des véhicules, tous des facteurs qui font pression sur les prix et le comportement des consommateurs. Malgré tout, depuis novembre 2025, les prix dans le neuf accusent un recul de près de 3% par rapport à 2024 pour s'établir à 63 665$ (en moyenne), ce qui semble indiquer une stabilisation des prix.

Du côté du marché de l'occasion, les prix demeurent élevés par rapport à la période pré-pandémique, avec une moyenne de 35 494$, une hausse de plus de 2% par rapport à 2024. Mais la tendance semble vouloir être à la stabilisation. Encouragée par des droits de douane réciproques qui ralentissaient auparavant l'exportation vers les États-Unis, la disponibilité des véhicules s'améliore, ce qui diminue la pression sur les prix et contribue à stabiliser le marché.

Les stocks se regarnissent, la pression sur les prix se relâche

L'acheteur canadien voit bien que l'amélioration de la disponibilité et la stabilisation des prix lui profiteront. Les statistiques de notre place d'affaires en ligne AutoHebdo.net affichent un stock de véhicules neufs globalement satisfaisant. Bien que l'offre nationale soit légèrement inférieure à l'an dernier, la disponibilité varie d'une marque à l'autre, poussée par des facteurs tels que la demande, les droits de douane et le nombre limité d'importations.

Les stocks d'occasion remontent, mais devraient mettre jusqu'à la moitié ou la fin de 2027 pour être bien garnis. Les gains récents sont attribuables à la hausse des ventes dans le neuf et au nombre d'échanges, au ralentissement des exportations à la suite des droits de douane, à l'affaiblissement de la demande, et au retour sur le marché d'un plus grand nombre de véhicules neufs. Ces facteurs contribuent à reconstituer les stocks, après des années de baisse de l'offre et des retours de location. De plus, l'amélioration de la disponibilité dans le neuf comme dans l'occasion a l'avantage d'augmenter le choix pour l'acheteur, en plus d'alléger un peu la pression sur les prix, tous des effets d'un marché toujours en transition.

Droits de douane: les effets se font ressentir d'abord dans l'occasion

Selon les données d'AutoHebdo, l'impact des droits de douane est plus significatif sur le marché de l'occasion que du neuf. Avec l'annonce des droits de douane américains, la crainte initiale du marché, qui prévoyait une hausse drastique des prix, ne s'est pas concrétisée dans le neuf. Ainsi, les niveaux d'inventaire sont bons, ce qui contribue à stabiliser les prix.

Au contraire, à cause d'une offre restreinte dans un contexte de forte demande, le marché de l'occasion a été le premier à accuser l'impact, un peu comme durant les problèmes de chaîne d'approvisionnement de la période pandémique. En effet, sous l'effet de l'incertitude entourant le prix des véhicules neufs, les consommateurs se tournent vers des modèles d'occasion, faisant s'envoler les prix.

De plus, les effets de la dynamique du marché varient d'un constructeur à l'autre. Ces variations, que ce soit dans les stocks, la demande ou les stratégies de prix, créent une dynamique un peu chaotique, ce qui montre bien l'influence des constructeurs sur le marché automobile.

Perte de vitesse des VÉ et réorganisation du secteur

En 2025, l'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques a connu un léger regain. Les VÉ constituent 9% des recherches de véhicules sur AutoHebdo, contre 8% en 2024. C'est en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario que l'intérêt est le plus grand, tandis que l'Alberta enregistre la plus forte hausse sur un an.

Malgré la curiosité croissante, les ventes au Canada ne sont pas au rendez-vous. Pour la troisième année consécutive, l'intérêt général pour les VÉ décline, 42% des acheteurs se déclarant prêts à acheter un VÉ, contre 46% l'an dernier et 56% en 2023.

Depuis un an, l'industrie du VÉ accuse des coups: diminution des incitatifs, ralentissement des ventes, annulation du programme VZE, en plus de la tendance des constructeurs automobiles à faire marche arrière sur leur plan d'électrification au profit de solutions moins drastiques telles que l'hybride, l'hybride rechargeable (PHEV), ou en élargissant l'offre de modèles à essence.

L'hybride reste le segment le plus populaire, avec près de trois acheteurs potentiels sur cinq (62%) qui déclarent envisager l'achat, alors que 60% déclarent envisager l'achat d'une hybride rechargeable, et seulement 50% d'intérêt pour les VÉ à batterie. De plus, les recherches d'hybrides ont augmenté de 7% sur un an, signe que le consommateur souhaite profiter des avantages d'un VÉ, mais sans sauter de plain-pied dans la technologie à batterie. Ces fluctuations reflètent un certain intérêt des consommateurs pour l'électrique, mais un intérêt qui ne se fait pas sentir sur le marché.

Le VUS: toujours le favori des Canadiens

Le segment VUS continue de gagner du terrain, avec 42% des recherches sur AutoHebdo.net, la part la plus élevée depuis trois ans. Ce segment représente plus de la moitié des annonces de véhicules d'occasion (52%) et plus de 60% de l'inventaire de véhicules neufs sur le marché (au T3 de 2025). Depuis longtemps, les Canadiens préfèrent les véhicules spacieux, ce n'est pas nouveau, mais la tendance se maintient année après année.

Tandis que le segment des véhicules de promenade reste le plus populaire, avec 46% des recherches, soit une légère baisse par rapport à l'an dernier. Les camions continuent de profiter d'un bon élan, avec les recherches en hausse de 5% depuis un an, c'est-à-dire 10% de toutes les recherches. La minifourgonnette demeure une niche particulière, avec seulement 2% des recherches.

La technologie redéfinit l'innovation automobile

Les systèmes d'aide à la conduite mains libres s'imposent comme un moyen réaliste de normaliser la conduite automatisée grâce à l'évolution des technologies de surveillance à bord. Les constructeurs se font une concurrence effrénée pour améliorer la technologie de recharge, les infrastructures, les modules de commande centralisée, la mise à jour à distance et la personnalisation assistée par l'intelligence artificielle, en plus des assistants virtuels à commande vocale naturelle. Les projets d'intégration des véhicules au réseau (V2G) et des véhicules à la maison (V2H) vont aussi bon train.

Analyse des recherches par province

L'analyse des statistiques du palmarès des recherches sur AutoHebdo.net révèle les préférences régionales dans chaque marché.

Alors que s'effrite l'intérêt pour le luxe, la popularité des véhicules de promenade en Ontario ne se dément pas. En effet, le classement des véhicules les plus recherchés de 2025 en Ontario continue d'être dominé par la vie urbaine, la voiture de promenade représentant 70% du Top 10 de la province. L'intérêt pour les modèles de luxe diminue, la BMW série 3 est tombée de quatre places au classement cette année, tandis que les modèles performance comme la Chevrolet Corvette font une remontée.

Les acheteurs de la Colombie-Britannique recherchent performance et efficacité. L'intérêt pour les véhicules de luxe continue de s'effriter en Colombie-Britannique: seulement deux modèles de luxe se sont hissés sur la liste des véhicules les plus recherchés cette année. Malgré la forte demande de VUS, la voiture représente toujours 40% du Top 10, les modèles performants comme la Chevrolet Corvette grimpent au classement, tandis que le Ford Mustang recule. Avec l'arrivée de modèles tels que la Porsche Cayenne et la Toyota Tundra dans le classement, les acheteurs continuent de chercher l'équilibre entre leurs aspirations et leur budget.

Le Québec mise sur l'efficacité, l'électrification, ainsi que les véhicules compacts et polyvalents. En 2025, les Québécois continuent de préférer les véhicules efficaces, adaptés à la vie urbaine. Les voitures constituent la moitié des recherches les plus fréquentes au Top 10 et les modèles compacts habituels, tels que la Honda Civic et le Toyota RAV4, continuent d'être la préférence. L'intérêt pour le luxe perd de la vitesse, tandis que la demande de véhicules spacieux demeure forte, comme en témoigne le grand nombre de VUS au palmarès.

Sans surprise, la Saskatchewan continue de privilégier le camion, mais aussi de plus en plus le VUS. Le palmarès des véhicules les plus recherchés en Saskatchewan confirme le parti pris de la province pour les camions, qui constituent la moitié du palmarès et la majorité des recherches. Les véhicules moins imposants sont presque disparus de la tête du classement. L'arrivée de la Honda CR-V confirme la tendance générale dans les Prairies à préférer des véhicules imposants, adaptés aux familles.

L'Alberta continue de miser sur la puissance, la fonctionnalité et la performance. En effet, les Albertains continuent de préférer les camions et les voitures, chacun représentant 40% du Top 10. Les camions demeurent les favoris, avec en tête des modèles incontournables comme le Ford F-150 et le Toyota Tacoma, confirmant l'intérêt des acheteurs pour la fonctionnalité, la capacité de remorquage et la durabilité. Si l'intérêt pour les voitures de luxe s'essouffle, la performance a fait un bond: la Chevrolet Corvette fait une remontée spectaculaire de dix places, réintégrant le palmarès pour la première fois depuis 2021.

Le Manitoba continue de préférer le VUS, l'intérêt pour les camions demeure stable. En effet, la situation au Manitoba est assez équilibrée, camions et voitures représentant chacun près du tiers du palmarès des véhicules les plus recherchés, tandis que le VUS continue de régner en maître cette année. La province surpasse les Prairies pour les parts de marché de VUS du palmarès (quatre VUS), inspiré par l'intérêt grandissant pour les véhicules multisegments. La préférence du Manitoba pour les camions ne se dément pas, comme l'arrivée du Dodge Ram 1500 au Top 10 le montre, mais les acheteurs considèrent de plus en plus les véhicules pratiques, spacieux et performants en toute saison.

Les acheteurs des maritimes privilégient rapport qualité-prix, fonctionnalité et fiabilité en toute saison. Les camions représentent 40% du Top 10, les voitures et les VUS se partagent le 30% qui reste. Alors que baissent les prix dans le neuf, et même si les stratégies de recherche ont un peu changé, les segments de valeur demeurent stables. En effet, la Honda Civic ne perd que deux places, le Ford Mustang en gagne trois et l'arrivée du Dodge Ram 1500 constitue une nouvelle option addictive pour une région ayant un tel parti pris pour les camions performants. Les acheteurs des Maritimes continuent de vouloir des véhicules durables et performants les quatre saisons, à prix abordable.

Méthodologie

Rapports d'analyse fondés sur les statistiques de recherche des utilisateurs canadiens sur AutoHebdo et sur le nombre d'annonces retirées à la suite d'une vente, entre le 1er janvier 2024 et le 24 octobre 2025. Les comparatifs annuels sont fondés sur les données comparables enregistrées entre janvier 2024 et novembre 2025. AutoHebdo utilise le nombre de suppressions d'annonces de son site comme facteur d'approximation des ventes. AutoHebdo commande régulièrement des études indépendantes pour suivre l'évolution des habitudes et préférences d'achat des Canadiens, tant auprès des acheteurs potentiels que des acheteurs récents.

À propos d'AutoHebdo

AutoHebdo est la place d'affaires automobile en ligne la plus vaste et réputée au Canada. Proposant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion au Canada, AutoHebdo.net aide des centaines de milliers de Canadiens à se procurer un nouveau véhicule chaque année. La place d'affaires en ligne AutoHebdo.net reçoit chaque mois plus de 26 millions de visites et l'application AutoHebdo a été téléchargée par plus de 7 millions de Canadiens. Nos utilisateurs et visiteurs peuvent y acheter ou vendre une auto, un camion ou tout autre véhicule rapidement, aisément et en toute confiance. Pour trouver leur véhicule idéal, les acheteurs peuvent entrer plusieurs critères, comme la marque, le modèle, la couleur et l'emplacement géographique. AutoHebdo.net est la destination de choix pour les passionnés d'auto, pour se tenir au fait des actualités de l'industrie, connaître l'avis des experts, et écouter des balados et vidéos mis en ligne par des journalistes automobiles reconnus. Suivez AutoHebdo sur LinkedIn , Facebook , Instagram , TikTok and YouTube .

