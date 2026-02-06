La recherche sur la plus grande place d'affaires automobile en ligne, maintenant propulsée par l'IA. L'acheteur trouve plus vite avec ChatGPT.

TORONTO, le 28 janv. 2026 /CNW/ - AutoTrader, la place d'affaires automobile en ligne la plus vaste et la plus réputée au pays, vient de lancer son appli sur ChatGPT. Nous sommes la première plateforme de petites annonces automobiles intégrée à l'IA. L'acheteur peut désormais magasiner son véhicule en posant à l'IA des questions en langage naturel, en français comme en anglais. Mis au point en étroite collaboration avec OpenAI, ce déploiement s'inscrit dans la stratégie d'IA d'AutoTrader pour faire évoluer le marché et mieux répondre aux besoins des acheteurs d'aujourd'hui.

Depuis longtemps, AutoTrader s'intéresse à l'IA comme outil pour analyser les habitudes de magasinage automobile des consommateurs et anticiper leurs besoins. Qu'il s'agisse d'améliorer la pertinence des résultats ou de faciliter le dépistage des véhicules, la plateforme exploite la puissance de l'IA pour optimiser l'interface et aider les acheteurs à trouver le véhicule idéal. Vu l'essor des interfaces conversationnelles, la fusion de la place d'affaires avec ChatGPT n'est que la suite logique.

« Les habitudes de magasinage des Canadiens ont beaucoup évoluées, ce sont nos efforts d'innovation qui nous permettent d'adapter le parcours d'achat en conséquence », déclare Justin Re, chef de la gestion des produits chez AutoTrader. « Le consommateur veut avoir accès à la plus vaste sélection de véhicules adaptés à son style de vie et c'est justement ce qu'il trouve sur AutoTrader, des centaines de milliers de véhicules à vendre chaque jour. Dès que ChatGPT est arrivé dans l'App Store, nous y avons intégré la place d'affaires pour que les acheteurs puissent faire leurs recherches en clavardant sur une interface d'IA centralisée et intuitive. »

Ainsi, qu'il recherche un gros VUS ou camion, une marque ou un modèle précis, un véhicule à essence ou électrique, ou qu'il s'informe sur la disponibilité d'un véhicule, l'utilisateur peut poser ses questions directement à ChatGPT. Et les annonces pertinentes sur la place d'affaires en ligne s'affichent directement dans la conversation. Un moyen simple et rapide de commencer ses recherches! Un clic sur AutoTrader et l'utilisateur est redirigé vers une page des détails où il trouvera toute l'information sur le véhicule et le vendeur.

Pour les milliers de commerçants automobiles au pays qui font confiance à AutoTrader pour annoncer leurs véhicules, cela signifie une hausse de portée et de visibilité auprès d'encore plus d'acheteurs sérieux. Les annonces font désormais surface en fonction du contexte de recherche et sont plus faciles à dépister, ce qui attire encore plus d'acheteurs sur AutoTrader, la plateforme centralisée pour trouver, comparer et poser des questions.

Pour utiliser l'appli AutoTrader avec ChatGPT et trouver des véhicules directement par le chat, il suffit de l'intégrer en passant par la section « Applis » de ChatGPT.

À propos d'AutoTrader

AutoTrader est la place d'affaires automobile en ligne la plus vaste et réputée au Canada. Proposant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion au Canada, AutoTrader aide des centaines de milliers de Canadiens à se procurer un nouveau véhicule chaque année. La place d'affaires en ligne AutoTrader reçoit chaque mois plus de 26 millions de visites et l'application AutoTrader a été téléchargée par plus de 7 millions de Canadiens. Nos utilisateurs et visiteurs peuvent y acheter ou vendre une auto, un camion ou tout autre véhicule rapidement, aisément et en toute confiance. Pour trouver leur véhicule idéal, les acheteurs peuvent entrer plusieurs critères, comme la marque, le modèle, la couleur et l'emplacement géographique. AutoTrader est la destination de choix pour les passionnés d'auto, pour se tenir au fait des actualités de l'industrie, connaître l'avis des experts, et écouter des balados et vidéos mis en ligne par des journalistes automobiles reconnus. Suivez AutoTrader sur LinkedIn , Facebook , Instagram , TikTok and YouTube .

SOURCE AutoHebdo

