Autobus et trains exo : gratuité des services les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Cette année encore, exo facilitera les déplacements des citoyens de la région métropolitaine au cours de la période des Fêtes, où les activités en famille et entre amis sont nombreuses. Nos services de trains, d'autobus et de transport adapté seront gratuits les 24, 25 et 31 décembre 2019, ainsi que le 1er janvier 2020. Des horaires spéciaux seront aussi en vigueur les 25 et 26 décembre 2019, ainsi que le 1er et le 2 janvier 2020.

La gratuité des services exo est offerte par l'Autorité régionale de transport métropolitain, responsable de la planification, du financement et de la tarification des services de transport collectif dans la région métropolitaine.

Des horaires spéciaux les 25 et 26 décembre 2019 et les 1er et 2 janvier 2020



Veuillez noter que certaines lignes d'autobus et les lignes de trains exo1 Vaudreuil-Hudson et exo2 Saint-Jérôme seront en service selon les horaires normalement en vigueur les fins de semaine et les jours fériés. La clientèle est invitée à consulter le site web d'exo pour connaître les heures de passage exactes.

Le service de transport adapté sera exploité aux heures habituelles dans tous les secteurs à l'exception de Terrebonne-Mascouche où il sera offert selon l'horaire du samedi.

Exceptionnellement, la ligne de trains exo6 Deux-Montagnes, qui n'est plus exploitée les fins de semaine et lors des jours fériés en raison des travaux du Réseau express métropolitain (REM), sera en service selon un horaire spécial pour cette période.

Les lignes de trains exo3 Mont-Saint-Hilaire, exo4 Candiac et exo5 Mascouche, qui sont fermées les fins de semaine, ne seront pas en service. La clientèle de ces lignes est invitée à emprunter les lignes d'autobus locales.

L'horaire et les modalités spécifiques pour chacun des réseaux seront accessibles dans la semaine du 28 octobre à exo.quebec/horaires-jours-feries

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

