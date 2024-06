Un camion de rue pour démontrer l'absurdité dans l'application de la loi sur les saveurs dans le vapotage

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) a manifesté aujourd'hui devant les bureaux du premier ministre François Legault à Montréal afin de souligner son exaspération face au laxisme du gouvernement de la CAQ et de son ministre de la Santé, Christian Dubé, quant à l'application de la loi interdisant la vente de saveurs dans les produits de vapotage. Cette situation cause un grave préjudice aux tabagies du Québec. Pour dénoncer la situation, le RTQ a déployé un camion de rue « Les Saveurs à Dubé » où l'on distribuait de la crème glacée avec saveurs afin de démontrer, par l'absurde, qu'il est aussi facile de se procurer de la crème glacée aromatisée que des saveurs dans le vapotage et que les conséquences pour ceux qui en vendent sont les mêmes.

AUSSI FACILE DE SE PROCURER DES PRODUITS DE VAPOTAGE AVEC SAVEURS QUE DE LA CRÈME GLACÉE AU CHOCOLAT ! Un camion de rue pour démontrer l’absurdité dans l’application de la loi sur les saveurs dans le vapotage. (Groupe CNW/Regroupement des tabagies du Québec)

« Les tabagies du Québec sont en colère. Aujourd'hui, nous avons voulu dire au gouvernement que les propriétaires de tabagies en ont assez. Avec notre camion de rue « Les Saveurs à Dubé », nous voulons démontrer qu'il n'y a pas plus de conséquences pour les commerçants à vendre des produits de vapotage ou de la crème glacée avec des saveurs. Puisque le ministre de la Santé se moque de nous, on demande au premier ministre d'agir maintenant pour s'assurer que les boutiques de vapotage rebelles reçoivent des contraventions » a commenté Michel Poulin, porte-parole du Regroupement des tabagies du Québec.

Le Regroupement des tabagies du Québec en a aussi profité pour montrer aux passants, de nombreux exemples de produits illégaux que l'on retrouve partout dans les boutiques de vapotage du Québec.

SOURCE Regroupement des tabagies du Québec

Renseignements: Source : Michel Poulin, porte-parole, Regroupement des tabagies du Québec (RTQ), Tél. : 514-358-8381 / Courriel : [email protected]