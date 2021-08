Aurélie Rivard remporte la première médaille d'or du Canada au jour 4 des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo

-- Brent Lakatos met la main sur l'argent au 5000 m en fauteuil roulant

-- Jessica Tuomela et sa guide Marianne Hogan cinquièmes en paratriathlon

-- L'équipe de rugby en fauteuil roulant conclut le tournoi en cinquième place

TOKYO, le 28 août 2021 /CNW/ - Deux des athlètes les plus prolifiques de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020 ont ajouté une médaille à leur impressionnante collection samedi. Aurélie Rivard (St-Jean -sur-Richelieu, Qc) a procuré au Canada sa première performance en or en remportant une septième médaille paralympique et en réécrivant le record du monde. En course en fauteuil roulant, Brent Lakatos (Dorval, Qc) a décroché une médaille d'argent, sa huitième en carrière, lors de sa première épreuve des Jeux. La récolte canadienne s'élève maintenant à huit médailles, soit deux par jour, au terme du jour quatre des Jeux de Tokyo.