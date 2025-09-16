AUGMENTATIONS SALARIALES POUR 2026 : DES PRÉVISIONS COMPARABLES À L'AN DERNIER SELON L'ENQUÊTE DE L'ORDRE DES CRHA

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Tous emplois confondus, les employeurs du Québec prévoient accorder des augmentations salariales de 3,2 % l'an prochain, comparativement à 3,1 % dans l'ensemble du Canada. Pour la troisième année consécutive depuis le sommet de 4,1 % prévu pour 2023, les organisations s'attendent à ralentir leurs augmentations salariales. Au moment où les organisations québécoises ont été sondées, très peu prévoyaient de geler les salaires l'an prochain (2,4 %, comparativement à 5,4 % pour l'ensemble du Canada). L'augmentation moyenne prévue des structures salariales est quant à elle de 2,3 % (2,2 % dans l'ensemble du Canada). C'est ce que révèle l'enquête sur les prévisions salariales 2026 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

« Pour la quatrième année consécutive, les employeurs québécois prévoient octroyer des augmentations de plus de 3 %. C'est plus élevé que ce à quoi on se serait attendu, considérant l'incertitude économique et l'inflation qui est redevenue sous contrôle. On constate donc la volonté des organisations de demeurer attractives sur le marché de l'emploi, même si elles souhaitent un retour à des seuils plus près de leur capacité de payer. Plusieurs d'entre elles continuent de faire face à des défis de rétention et surveillent leur positionnement par rapport au marché. La rareté de la main-d'œuvre reste présente pour plusieurs métiers spécialisés, malgré un taux de chômage légèrement à la hausse », commente Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Des écarts relativement modérés

La variabilité des prévisions entre les secteurs d'activité économique du Québec est modérée, avec un écart de 1 % entre maximum et minimum. Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse sort grand gagnant avec une hausse prévue de 3,8 %, suivi du secteur des technologies de l'information et des communications (3,4 %). Celui des soins de santé et de l'assistance sociale entrevoit des augmentations plus modestes (2,8 %), de même que le secteur du transport et de l'entreposage (2,9 %).

Augmentations salariales prévues au Québec par secteur d'activités

Soins de santé et assistance sociale 2,8 % Transport et entreposage 2,9 % Énergie, mines, pétrole et gaz 3,0 % Fabrication 3,1 % Commerce de gros et de détail 3,1 % Finance et assurances 3,1 % Autres secteurs de services incluant la construction 3,1 % Services publics (« public utilities ») 3,1 % Services professionnels, scientifiques et techniques 3,2 % Arts, spectacles et loisirs 3,2 % Administrations publiques (municipal, provincial et fédéral) 3,3 % Technologies de l'information et des communications 3,4 % Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3,8 %

Les prévisions varient également peu selon le type d'emploi, le nombre d'employés et la taille des organisations.

« La poussée de l'inflation entre 2021 et 2023 et la volonté des travailleurs et travailleuses de conserver, voire de bonifier leur pouvoir d'achat, expliquent en grande partie ces prévisions. La croissance des prix étant redevenue inférieure à celle des salaires depuis 2024, tout porte à croire que les salaires augmenteront maintenant moins vite. Les prévisions annoncées pour 2026 pourraient ainsi représenter une borne supérieure, surtout si la situation économique se détériore au cours des prochains mois », conclut Manon Poirier.

Pour obtenir gratuitement et en exclusivité l'outil des prévisions salariales 2026, assistez au Rendez-vous Rémunération de l'Ordre le 23 septembre prochain. Sur carrefourrh.org, l'outil sera disponible à compter du 14 octobre 2025.

À propos des prévisions salariales de l'Ordre

Présentées lors de l'événement Rendez-vous Rémunération 2025, les prévisions salariales pour 2026 ont été établies à partir des enquêtes de huit firmes, soit Gallagher, Hub International, Mercer, Normandin Beaudry, Rémunération & Co. (Québec seulement), Solertia (Québec seulement), TELUS Santé, ainsi que WTW (Canada seulement). Combinées, elles révèlent les attentes de plus de 1 200 entreprises au Québec et de près de 2 500 dans l'ensemble du Canada.

