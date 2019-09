Augmentations raisonnables ou grève générale illimitée chez Tshiuetin à Shefferville

SHEFFERVILLE, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Exaspérés par les propositions salariales inacceptables de l'employeur, les deux syndicats de transport ferroviaire de la compagnie Tshiuetin se préparent à déclencher la grève générale illimitée, jeudi à minuit, si l'employeur ne fait aucune proposition satisfaisante durant la séance de négociation de demain.

Les membres refusent catégoriquement la proposition de l'employeur qui veut financer les augmentations de la majorité au détriment d'un petit groupe de travailleurs. Ces personnes doivent se montrer disponibles et prêtes à prendre les commandes du train durant 14 jours successifs pendant le mois. Or, leur travail dépend de la compagnie qui leur apporte le minerai. « Il se peut qu'il n'y ait aucune marchandise à transporter durant une journée et que ces employé-es n'aient pas à travailler; ils doivent tout de même rester en poste, dans le bois, et l'employeur voudrait réduire de moitié leur salaire durant cette période. Ça ne passe pas. », explique le président du Conseil central de la Côte-Nord, Guillaume Tremblay.

L'ensemble des demandes des travailleuses et travailleurs sont loin d'être excessives, estime le vice-président de la FEESP-CSN, Jean-Pierre Bourgault. Ceux-ci sont d'ailleurs prêts à mettre de l'eau dans leur vin, le temps que la compagnie procède à certaines restructurations dans la gestion. Mais ils tiennent à ce que leurs revendications soient prises en compte, car elles sont tout à fait légitimes. « Il ne faut pas oublier que les nombreux départs non remplacés de la dernière année les ont exposés à une surcharge de travail importante. Nous serons derrière eux pour les soutenir et pour qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent », conclut-il.

