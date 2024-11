Fermeture des silos à grains de Port-Cartier : Solidarité syndicale

PORT-CARTIER, QC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La compagnie Dreyfus, qui opère les silos à grains à Port-Cartier, a rencontré les travailleuses et les travailleurs ce matin pour annoncer l'arrêt de ses opérations dès le 31 décembre 2024. Les travailleuses et les travailleurs seront mis à pied à compter du 10 janvier 2025, entraînant conséquemment une perte d'emplois significative. Les silos sont un véritable pilier économique et social à Port-Cartier.

« C'est une épreuve pour toute la région. Nous savons que cette fermeture affecte directement les familles et ébranle profondément la communauté. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des silos de Port-Cartier (CSN), avec le soutien de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et du Conseil central de la Côte-Nord CSN, mettra tout en œuvre pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs concernés, » affirme Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord CSN.

Pour lui, cette situation est consternante : « En choisissant la Côte-Nord, cette entreprise a bénéficié pendant plus de 60 ans d'une position géographique stratégique pour le transport international et a profité de l'expertise locale. Quelle que soit la raison de son départ, celui-ci aura un impact majeur sur les travailleuses et les travailleurs de Port-Cartier. »

Le syndicat local, la FEESP-CSN et le Conseil central de la Côte-Nord CSN s'engagent à accompagner les membres touchés par cette fermeture. Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN, se veut rassurant : « Nous serons là, avec les ressources de la CSN, pour assurer le respect des conventions collectives et pour soutenir toutes les travailleuses et tous les travailleurs touchés par cette épreuve.»

Le syndicat appelle à la solidarité et à la résilience de tous les membres de la communauté syndicale locale et régionale, rappelant que cette lutte est trop souvent celle de toutes et de tous dans les régions du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Pour information : Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord CSN, 418 295-6722; Jean Grégoire, Personne conseillère en communication pour la FEESP-CSN, 514 601-8584, [email protected]