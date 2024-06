Augmentations de salaire historiques à l'usine Kruger de Trois-Rivières : Un nouvel accord de 4 ans signé !

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Unifor est fier d'annoncer la conclusion d'une entente de principe historique entre les employés de l'usine Kruger de Trois-Rivières et la direction de l'entreprise, mettant fin à la grève qui avait débuté le 30 mai 2024.

Les membres du syndicat ont massivement approuvé cette entente lors des assemblées de ratification tenues tout au long de la semaine. Cette nouvelle convention collective de quatre ans marque une étape importante pour les employés avec des augmentations de salaire sans précédent et des améliorations substantielles aux avantages sociaux, aux vacances, au régime de retraite et la mise en place d'une banque d'heures supplémentaires pour les employés de la production.

Les augmentations de salaire sont spectaculaires : dès le 1er mai 2024, les employés bénéficieront d'un ajustement salarial de 8 % et d'une augmentation supplémentaire de 3 %. En 2025, les salaires seront encore majorés de 1,30 $ de l'heure. Pour 2026 et 2027, les employés recevront une augmentation garantie de 2,25 % ou plus selon le pattern en vigueur. En outre, les employés de production verront leurs salaires augmenter de 1,25 $ de l'heure, et les employés de métier bénéficieront d'une hausse de 1,00 $ de l'heure dès 2024. Les primes de quart augmentent également, passant à 1,00 $ de l'heure pour le soir et 1,25 $ de l'heure pour la nuit. Au total, ces augmentations représentent une hausse cumulée de 24 % sur la durée de la convention collective.

« Nous sommes absolument ravis de cette entente historique », a déclaré Steeve St-Pierre, représentant national pour Unifor Québec. « Nos membres ont fait preuve d'un engagement inébranlable et d'une détermination exemplaire pour obtenir des conditions de travail à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est une victoire monumentale pour tous. »

Joël Vigeant, coordonnateur du secteur de la foresterie pour Unifor Québec, a ajouté : « Cette victoire démontre la valeur inestimable de la contribution des travailleuses et des travailleurs. Grâce à leur persévérance et à leur unité, nous avons pu obtenir des gains significatifs qui transformeront leur quotidien. »

Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, a acclamé les membres : « Un immense bravo à nos membres pour leur détermination inébranlable et leur solidarité exemplaire. Leur travail acharné et celui du comité de négociation ont été décisifs pour arracher cette entente historique. Leur persévérance mérite toute notre admiration. »

Les employés reprendront le travail dès 23 heures mercredi soir, permettant ainsi à l'usine de reprendre ses opérations normales.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Véronique Figliuzzi, représentante aux communications d'Unifor Québec, à l'adresse [email protected]