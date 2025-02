GATINEAU, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les économies fortes investissent dans leur main-d'œuvre et dans les personnes travaillantes qui les font fonctionner. Les économies résilientes font en sorte que les travailleurs disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin non seulement pour améliorer leur situation, mais aussi pour la maintenir.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement augmente aujourd'hui le salaire minimum fédéral à 17,75 $ l'heure le 1er avril 2025, ce qui représente une augmentation de 2,4 %.

Cette augmentation fera en sorte que les salaires des travailleurs des secteurs privés sous réglementation fédérale suivent l'augmentation du coût de la vie d'une année à l'autre et aidera les Canadiens qui occupent des emplois à temps partiel, temporaires, à bas salaire ou au salaire minimum à gagner davantage.

Les employeurs devront modifier les renseignements sur la paie en conséquence pour s'assurer que ces employés reçoivent au moins le nouveau salaire horaire à compter du 1er avril. Si le taux de salaire minimum provincial ou territorial dépasse le taux fédéral, les employeurs doivent payer le plus élevé des deux.

Citations

« Le salaire minimum fédéral apporte stabilité et certitude aux travailleurs et aux entreprises du Canada, et contribue à réduire les inégalités de revenus en général. L'augmentation annoncée aujourd'hui nous permet de progresser vers une économie encore plus équitable. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

Faits en bref

Le salaire minimum fédéral est rajusté le 1 er avril de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation annuel moyen du Canada par rapport à celui de l'année civile précédente (hausse de 2,4 % en 2024) et est arrondi au 0,05 $ le plus près. Depuis sa mise en place en 2021, le salaire minimum a augmenté de façon constante :

− 2021 : 15,00 $

− 2022 : 15,55 $

− 2023 : 16,65 $

− 2024 : 17,30 $

− 2025 : 17,75 $

