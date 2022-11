THETFORD MINES, QC, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Lors d'une assemblée régulière du conseil d'administration tenue le 17 novembre 2022 à Thetford Mines (Québec), le nombre d'actions réservées aux termes du Régime d'options d'achat d'actions est passé de 3 927 500 à 4 780 000. D'autres amendements étaient requis suite à une révision de la politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX, y compris le fait que toute prolongation de la période d'exercice des options octroyées à des initiés requiert l'approbation des actionnaires désintéressés. Les options d'achat d'actions attribuées en vertu du régime d'options d'achat d'actions sont acquises sur une période de quatre ans et sont valides pour une période de cinq ans.

Mazarin inc. est une société du secteur des ressources naturelles qui se consacre au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.

Renseignements: John LeBoutillier, Président du conseil d'administration, Tél. bureau : 418 338-3669, Courriel : [email protected]