Augmentation des seuils d'immigration : un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) prend acte de la décision du gouvernement provincial d'augmenter les seuils d'immigration. L'organisme croit que cette décision permettra d'alléger la situation de nos employeurs, pourvu que le système d'immigration soit plus rapide et que le processus de sélection reflète les besoins réels du marché du travail.

« Devant la réalité du marché de l'emploi au Québec, toutes les initiatives sont les bienvenues pour augmenter le bassin de main-d'œuvre disponible. Comme la rareté de main-d'œuvre est devenue un enjeu très important pour l'ensemble de la société québécoise, nous estimons que nous devrions hausser les seuils, et ce, plus rapidement », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. « Nous sommes d'avis que nous ne devons pas seulement accueillir un plus grand nombre de personnes, nous devons nous assurer aussi qu'ils répondent aux besoins de nos employeurs. Pour ce faire, il est urgent d'adapter la grille de sélection, tout en rendant le processus plus rapide. »

Le CPQ restera disponible pour travailler avec le gouvernement ainsi que l'ensemble des parties prenantes au cours des prochains mois, pour s'assurer que les besoins des employeurs du Québec soient pris en compte.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations médias, Conseil du patronat du Québec, nlegare@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Related Links

www.cpq.qc.ca