Augmentation de loyer 2023 : Année record depuis longtemps avec des taux plus élevés ET sondage APQ

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) réagit à la diffusion des pourcentages applicables à la fixation de loyer 2023 par le Tribunal administratif du logement (TAL).

Cette année, l'inflation a fait pression sur l'IPC qui a conduit à une année record en terme de taux d'ajustement émis par le TAL.

Quand on voit que les pourcentages sont de plus de 40% pour le mazout, il est devenu indispensable de prendre le temps de faire ses propres calculs. Ne vous fiez pas sur un taux moyen proposé car vous risquez de réclamer moins que ce à quoi vous auriez droit!

"Bien que cette année, les taux d'augmentation soient plus élevés, ces taux restent nettement insuffisants pour maintenir un parc immobilier en santé et moderne. Le Gouvernement a raté l'occasion, comme chaque année depuis 1981, de moderniser cette méthode de calcul désuète qui ne bénéficie ni aux locataires ni aux propriétaires!" selon Martin Messier, Président de l'APQ.

Alors que le taux pour les travaux majeurs est passé de 2% à 3.8%, il n'en demeure pas moins qu'il faudra 26 ans pour un retour sur investissement : 3.17$ pour chaque 1000.00$ de travaux effectués.

En date d'aujourd'hui, avec une hypothèque de 100 000$ pour des travaux de 100 000$, avec un taux d'intérêt de 5.69%, un propriétaire devra rembourser 621,5$ par mois avec un amortissement de 25 ans.

Prenons une exemple simple : Loyer de 2000$, avec des travaux majeurs à 100 000$

- Le propriétaire aurait droit à une augmentation de 317.00$ par mois en lien avec les travaux majeurs.

- Hypothèque de 100 000$ sur 25 ans à 5.69%, le paiement serait de 621.50$ par mois.

"Attention, pour faire vos calculs vous devez prendre en compte TOUTES vos dépenses et même les augmentations de taxes municipales, scolaires et assurances."

"Propriétaires, ne vous fiez pas sur un taux général ou des estimés pour l'ensemble du Québec, prenez le temps de calculer pour chaque logement à quel montant vous aurez droit." d'ajouter l'APQ.

Sondage APQ : Le plus bas prix des loyers est encore bas

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) a procédé à un sondage pour déterminer le loyer le plus bas payé pour un 3 1/2 et un 4 1/2 au Québec.

"Nous avons voulu par ce sondage mettre un terme à la vendetta menée contre les propriétaires de logements qui dit que tous les loyers sont inabordables, qui revendique un registre des baux entre autres."

Quel est le montant du loyer le plus bas payé parmi vos 3 1/2 en janvier 2023 ?

37.38% des répondants ont leur plus bas loyer en dessous de 600$ et ça monte à 61.81% pour un loyer inférieur à 700$

Moins de 500$ Entre 500$ et 600$ Entre 600$ et 700$ 11.33 % 26.05 % 24.43 %

Quel est le montant du loyer le plus bas payé parmi vos 4 1/2 en janvier 2023 ?

54,62% des répondants ont leur plus bas loyer en dessous de 800$.

Moins de 600$ Entre 600$ et 700$ Entre 700$ et 800$ 11.34 % 18.50 % 24.78 %

Également, selon le dernier rapport de la SCHL, le loyer moyen à Montréal est de 932$.

Les loyers doivent être en croissance car des augmentations sont nécessaires pour maintenir des logements sécuritaires et assumer les dépenses aux coûts exponentiels. Mais le montant de loyer reste dans les plus bas au pays. Et si les locataires ne peuvent plus payer leur loyer, il serait bon de regarder au niveau de leur capacité de paiement comment les aider.

Par exemple une solution applicable dès maintenant peut être introduite comme revoir les critères d'admissibilité à un supplément au loyer afin de permettre à plus de locataires d'être admissibles à une aide pour payer leur loyer.

Une autre solution serait d'aider les constructeurs à réduire les coûts de construction afin d'offrir des loyers abordables.

"Il faut cesser de confondre la capacité de payer d'un locataire et le prix du loyer payé. Les propriétaires de logements ont aussi des dépenses reliées à l'immeuble à assumer, des hypothèques, des taxes à payer, les assurances et des loyers impayés dans certains cas. On parle toujours de la capacité financière des locataires, mais qui aborde l'endettement des propriétaires, le stress du respect des obligations réglementaires et gouvernementales!." de conclure l'APQ.

Calculo APQ pour vous

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) met toujours à la disposition l'outil de calcul "Calculo APQ".

Avec cet outil de calcul, vous pourrez effectuer aisément vos calculs d'augmentation de loyer et de dates d'envoi. Après le calcul, vous pourrez recevoir par courriel les documents générés automatiquement afin de conserver vos calculs et d'imprimer directement vos avis selon votre choix d'augmentation.

Téléchargez l'application APQ qui est disponible sur Google Play (Android), App Store (Apple, iPhone, iPad ) et Microsoft (Windows 10) pour faire vos calculs: https://www.apq.org/application-apq/

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

Sondage effectué en ligne du 9 au 15 janvier 2023 auprès de 618 répondants.

